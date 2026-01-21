El Teatro Real abre su temporada de verano con humor, danza y entradas populares

La ciudad de Córdoba buscará consolidase como una nueva plaza teatral este verano. En un evento encabezado por el flamante presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, junto a la directora del Teatro Real, Susana “Coqui” Dutto, se presentó la Temporada Real 2026. La propuesta busca fortalecer al emblemático espacio de San Jerónimo 66 como un punto de encuentro con la cultura a través de una serie de funciones de primer nivel.

El lanzamiento contó con una fuerte presencia de la colonia artística local, incluyendo a figuras como El Flaco Pailos, Camilo Nicolás, Alejandro Orlando, Carla Dogliani, Facundo Gambandé y el productor Maxi Pita, quienes serán los protagonistas de las salas Carlos Giménez y Azucena Carmona. Además en la grilla estará el espectáculo "Me verás volver", el nuevo espectáculo del artista, con música de Soda Stéreo.

Una apuesta por la identidad cordobesa

En el evento realizado en el Teatro, se hizo hincapié en la sinergia entre el sector público y privado para poner en valor el talento de la provincia. "Estamos convencidos de que esta puesta será genial y el puntapié inicial de muchas temporadas más. Queremos llevar cultura a todos los cordobeses y que sientan que las puertas están abiertas para todos", destacó Marcelo Rodio.

El funcionario subrayó además que esta iniciativa permite que mucha gente pueda volver al teatro o asistir por primera vez gracias a una política de entradas populares.

Por su parte, los artistas celebraron la posibilidad de hacer base en la capital provincial durante el verano. El Flaco Pailos, un referente histórico de las sierras, señaló: “Hace 30 años que hago temporada en Carlos Paz, es muy lindo que se largue aquí en el Real. Hay teatro de Córdoba y no solamente humor”. En la misma línea, Camilo Nicolás expresó que “es bueno que Córdoba tenga una plaza teatral y generar este movimiento en la ciudad".

Producción local y proyección nacional

La grilla no solo apuesta al humor cordobés, sino también a la danza y el teatro de texto. Una de las grandes apuestas es el espectáculo de danza “Me Verás Volver”. El productor Maxi Pita explicó: “Sumamos una figura nacional como Hernán Piquín, pero rodeado de un equipo íntegramente cordobés”.

En tanto que Carla Dogliani, conocido entre otros por su papel más famoso “La Bicho”, remarcó el valor estratégico de la ciudad: "Es muy importante que Córdoba se sume a la temporada. Tenemos producción local de calidad y es un mimo poder volcar aquí lo que presentamos en Carlos Paz, aprovechando que en la capital también hay mucho turismo, no sólo en las sierras”, señaló.

Para otros, como Facundo Gambandé y Alejandro Orlando, esta temporada representa un sueño cumplido. "Tenía mucha ilusión de hacer teatro en Córdoba, tenemos un trabajo muy lindo por delante", confesó Gambandé, mientras que Orlando calificó de “gran alegría” poder presentar su obra "El oficio más hermoso del mundo" en este marco.

Intendente kirchnerista cordobés sobre Milei: “Este payaso que está de presidente no le envía a Córdoba un solo peso”

Grilla y fechas destacadas

Las entradas se podrán adquirir tanto en la boletería del teatro como de manera online, buscando facilitar el acceso a todo el público.

Enero:

Miércoles 28 | 21:00 hs: Camilo Nicolás presenta “Es por ahí”. Sala Carlos Giménez | Entrada: $15.000

Camilo Nicolás presenta “Es por ahí”.

Febrero: