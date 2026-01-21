Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes debutan en el Torneo Apertura 2026: fixture, horarios y TV

La pretemporada llegó a su fin y los equipos cordobeses de la Liga Profesional ya esperan el inicio del Torneo Apertura 2026. Talleres, Belgrano, Instituto y el recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto debutarán entre este jueves 22 y el domingo 25 de enero con partidos de alta exigencia.

Instituto será el primero en salir a la cancha. La Gloria recibirá a Vélez el jueves 22 a las 22.15 en el Monumental de Alta Córdoba, por la primera fecha de la Zona A. El equipo cordobés llega con expectativas renovadas tras un mercado de pases activo que incluyó varias incorporaciones, entre ellas el delantero Franco Jara. TNT Sports televisará el encuentro.

Talleres, por su parte, buscará dejar atrás el irregular rendimiento de 2025. La T recibirá a Newell's el viernes 23 a las 22.15 en el estadio Mario Alberto Kempes, también por la Zona A. ESPN Premium será la señal encargada de transmitir el partido.

Belgrano tendrá una difícil visita a Rosario. El Pirata enfrentará a Rosario Central el sábado 24 a las 22 en el Gigante de Arroyito, por la jornada inaugural de la Zona B. El equipo celeste llega con aspiraciones de protagonismo, aunque deberá cuidar los promedios para evitar complicaciones. ESPN Premium transmitirá el duelo.

Estudiantes de Río Cuarto hará historia al debutar en la máxima categoría. El León visitará a Tigre el domingo 25 a las 21 en el estadio José Dellagiovanna, por la primera fecha de la Zona B. Será el primer partido oficial del club riocuartense en la Liga Profesional. TNT Sports televisará el encuentro.

Los cuatro equipos cordobeses afrontarán compromisos de alta dificultad para medir sus fuerzas y comenzar a definir sus objetivos para el año.