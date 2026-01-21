Aumento salarial para vigiladores privados: el sueldo inicial llegará a $1.644.650

Los vigiladores privados de Córdoba tendrán un nuevo aumento salarial durante el primer semestre de 2026, luego de que se homologara el acuerdo paritario firmado entre los sindicatos y la cámara empresarial del sector. El esquema fija subas mensuales desde enero hasta junio y establece un salario conformado de $1.644.650 para un trabajador inicial, sin antigüedad, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 422/05.

Tras una negociación entre las partes, quedó oficializado el acuerdo salarial que regirá para los vigiladores privados durante la primera mitad de 2026. Desde el ámbito gremial se aclaró que el monto acordado corresponde al salario básico de un trabajador sin antigüedad, que funciona como base de cálculo dentro de la escala salarial prevista en el CCT 422/05 de la Provincia de Córdoba. A ese básico se le suman luego los adicionales por antigüedad, presentismo y otros conceptos convencionales, lo que eleva el haber final de los trabajadores con mayor trayectoria.

Actualización mensual

El acuerdo establece que los salarios se actualizarán de manera mensual entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, con el objetivo de acompañar el impacto de la inflación y sostener el poder adquisitivo de los vigiladores privados.

Además, las partes incorporaron una cláusula de próxima negociación, que fija una nueva reunión a partir del 20 de mayo de 2026 en la sede de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones (CAESI). Allí se analizará la situación salarial del sector y se comenzará a discutir el esquema de haberes que regirá desde julio de 2026.

El acuerdo también incluye una cláusula de revisión que habilita encuentros periódicos para evaluar las escalas salariales ante eventuales y sustanciales variaciones económicas que puedan afectar el poder adquisitivo desde la entrada en vigencia del acuerdo.

La homologación oficial del acuerdo representa un paso clave para su implementación efectiva, ya que le otorga respaldo legal y evita demoras en la liquidación de los salarios. Desde el Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas de Córdoba (SUVICO) destacaron la importancia de sostener la negociación colectiva como herramienta para garantizar previsibilidad salarial en el sector.