Vacaciones, pileta y deporte: así funciona la escuela de verano para adultos mayores en Río Tercero

La ciudad de Río Terceropuso en marcha una nueva edición de la escuela de verano para adultos mayores, un programa que alcanza su noveno año consecutivo. La propuesta se desarrolla en paralelo a la escuela de verano para niños durante enero y febrero en el Polideportivo Municipal y que busca promover la actividad física, la inclusión social y el bienestar integral de este grupo etario.

La iniciativa refuerza el perfil de Río Tercero como Capital Nacional Deportista. La directora de Deportes, Adriana Rincón, explicó que el programa no es una experiencia nueva, “hace varios años que se realizan escuelas de verano tanto para niños como para adultos mayores. Es una actividad muy bien recibida y muy esperada”, señaló.

Rincón subrayó que el objetivo central del programa va más allá de la actividad física. “Buscamos que el adulto tenga un espacio de encuentro, un motivo para salir de su casa, compartir con otros. Hay muchos adultos que están solos o que no pueden pagar actividades privadas, y saben que cuentan con estas propuestas municipales durante todo el año”, explicó.

La organización contempla días y horarios diferenciados para cada grupo etario. La escuela de verano para niños funciona los lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 12.30, mientras que los adultos mayores participan los martes y jueves, de 10 a 12, siempre en horario matutino. “Todo funciona por la mañana, pensado especialmente para las necesidades de cada grupo”, explicó Rincón.

Además de las actividades regulares, el programa incluye jornadas especiales para ambos grupos, en el caso de los adultos mayores, la jornada tiene un ritmo más distendido. “Llegan, comparten un mate, charlan y después realizan actividades en el agua. Hacen ejercicios, juegos, bailes y propuestas recreativas”. En ediciones anteriores, incluso, se incorporaron días temáticos, "como fiestas retro o jornadas especiales, que invitan a los participantes a sumarse con disfraces".

El alcance del programa es significativo. En la primera etapa participaron alrededor de 150 adultos mayores y 170 niños. Mientras los adultos continúan durante toda la temporada, la escuela infantil se organiza en dos etapas debido a la alta demanda. Actualmente, el área de Deportes trabaja junto a Salud, Obras Públicas, Seguridad y Servicios en las revisaciones médicas y la puesta a punto de los espacios para el inicio de la segunda etapa.

Cómo inscribirse y cuánto cuesta

La inscripción para los adultos mayores se realiza de manera presencial en el Polideportivo Municipal, con el acompañamiento de los profesores, quienes toman los datos y reciben la documentación requerida, como el apto físico firmado por el médico de cabecera y el deslinde de responsabilidad. “Decidimos hacerlo personalmente porque muchas veces a los adultos se les dificulta el uso de formularios digitales”, explicó Rincón.

La escuela de verano funciona con un bono único y accesible: los adultos mayores abonan 3.000 pesos y los niños $5.000, que cubren toda la temporada de enero y febrero. “Es un monto simbólico, que se utiliza para la compra de materiales y elementos para las actividades. El costo real del programa es mucho mayor y lo asume el municipio”, remarcó la directora.

Finalmente, la directora destacó el trabajo del equipo de profesores y el compromiso que implica el programa. “Es una gran responsabilidad recibir tanto a niños como a adultos, acompañarlos, cuidarlos y garantizar que disfruten la experiencia. Es un trabajo enorme y muy valioso, que hacemos con mucho compromiso”, concluyó.