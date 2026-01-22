Contaminación sonora en Córdoba: proponen sancionar a las motos con escapes adulterados

El legislador provincial Juan Pablo Peirone presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley para modificar el Código de Convivencia y tipificar de manera expresa como infracción la circulación de motocicletas y ciclomotores con escapes libres, adulterados o no originales. La iniciativa busca dar respuesta a una problemática cotidiana que genera contaminación sonora y afecta la convivencia, especialmente en horarios nocturnos y zonas residenciales.

El proyecto fue presentado en el mes de junio y actualmente se discute en el marco de las modificaciones al Código de Convivencia que analiza la Legislatura. Peirone impulsa la incorporación de cambios concretos en el artículo 111, que hoy sanciona la falta de casco o documentación, pero no contempla de manera específica el uso de escapes modificados, lo que —según explicó— dificulta los controles y la aplicación de sanciones efectivas.

“No se trata de una molestia menor ni de una discusión estética. La contaminación sonora impacta en el descanso, la salud y la vida cotidiana de miles de vecinos”, sostuvo el legislador. En ese sentido, remarcó que el uso de escapes adulterados afecta de manera particular a bebés, personas con hipersensibilidad auditiva, niños y niñas dentro del espectro autista, adultos mayores y mascotas, que reaccionan con estrés y conductas de alerta ante los ruidos extremos.

La iniciativa propone incorporar expresamente esta conducta como infracción, habilitar sanciones efectivas y permitir el secuestro preventivo del motovehículo hasta que el propietario regularice la situación con un escape original u homologado. Según explicó Peirone, "la moto no podría ser retirada del corralón hasta tanto cumpla con los requisitos establecidos por la normativa vigente".

Peirone aclaró que el objetivo del proyecto no es perseguir a los motociclistas, sino poner límites claros para garantizar el derecho al descanso y a una convivencia más ordenada. “El respeto también se legisla. El Estado tiene la responsabilidad de intervenir cuando se vulneran derechos básicos”, señaló.

"Queremos una Córdoba mas tranquila"

Actualmente, el Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba (Ley 10.326) no incluye de forma explícita la sanción por escapes adulterados, pese a que existen parámetros técnicos para medir los niveles de ruido permitidos. El legislador indicó que los decibeles pueden controlarse mediante sonómetros homologados bajo normas internacionales, lo que permitiría aplicar la ley con criterios objetivos.

El proyecto se encuentra en etapa de discusión legislativa y se espera que sea tratado en las próximas reuniones de comisión, una vez retomada la actividad parlamentaria. Desde el Frente Cívico, Peirone expresó su expectativa de que la iniciativa logre consenso, al considerar que se trata de una medida de sentido común y de alto impacto positivo para la vida cotidiana de los cordobeses.

“Queremos una Córdoba más tranquila, con reglas claras y controles eficaces. Defender el descanso, la salud y la convivencia también es una responsabilidad del Estado”, concluyó el legislador.