Carlos Paz suma la única pista de hielo permanente de Córdoba con la propuesta de Opera Fun

Villa Carlos Paz suma una nueva propuesta de entretenimiento que rompe con la lógica estacional y apuesta a la actividad durante todo el año. Se trata de FUN SOBRE HIELO, la única pista de hielo real de Córdoba, que reabrió en Opera Fun y desde ahora funcionará de manera permanente.

Vacaciones, pileta y deporte: así funciona la escuela de verano para adultos mayores en Río Tercero

El espacio cuenta con 324 metros cuadrados de hielo real y fue diseñado especialmente para el uso recreativo. Está ubicado en el primer piso de Opera Fun, el centro comercial desarrollado por Proaco, en la esquina de avenida San Martín y calle Moreno.

La pista ya había formado parte de la agenda de verano de Opera Fun en 2025, pero en esta nueva etapa regresa con una propuesta ampliada, mejoras en infraestructura y vocación de permanencia, lo que permitirá que vecinos y turistas puedan disfrutarla durante los doce meses del año.

“El objetivo es seguir ampliando la propuesta de Opera Fun con experiencias que sumen valor a la ciudad y que acompañen tanto la temporada turística como la vida cotidiana de quienes viven en Carlos Paz”, señaló Ignacio Albarracín, gerente comercial de Retail en Proaco.

Experiencia segura para todas las edades

FUN SOBRE HIELO está habilitada a partir de los 3 años. Los niños de entre 3 y 6 años deben ingresar acompañados por un adulto, mientras que desde los 7 años el acceso es individual. No se requiere experiencia previa para patinar y la pista cuenta con staff especializado, patines desde talle 24 al 48, cascos y elementos de apoyo, garantizando una experiencia segura e inclusiva.

Contaminación sonora en Córdoba: proponen sancionar a las motos con escapes adulterados

El horario de funcionamiento es de domingo a jueves, de 12 a 22, y los viernes y sábados, de 12 a 24. El valor general de la entrada es de $15.000 y las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de suticket.com o en la boletería del complejo, según disponibilidad.

La propuesta de entretenimiento de Opera Fun se completa con espacios como Go Park y World Unlimited Gaming Zone, orientados a los fanáticos de los videojuegos y la tecnología, con experiencias de realidad virtual, simuladores y alquiler de consolas PlayStation 5.

En paralelo, el centro comercial continúa ampliando su oferta gastronómica con la incorporación de Be Fruit, Dolche Pastelería, Wollen, Grido y la llegada de Mr. Coffee Brunch House, una cafetería de especialidad de más de 320 metros cuadrados enfocada en desayunos, meriendas y almuerzos.