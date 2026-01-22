Festival Nacional del Lomito: La Calera busca afianzarse como polo de eventos

La ciudad de La Calera se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Lomito, que tendrá lugar los días 20 y 21 de febrero en el Parque Icardi. El evento, que celebra su sexta edición, apunta a consolidarse como uno de los festivales gastronómicos y culturales más convocantes en la provincia, con una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y turismo.

Cosquín 2026 bajo nueve lunas: grilla completa y claves del Festival Nacional de Folklore

El festival se enmarca en una política más amplia de impulso al turismo y la gastronomía local, que incluye la "Ruta del Lomito". “No es solo un evento municipal, sino un trabajo conjunto con el sector privado que busca posicionar a La Calera como una ciudad donde se puede consumir el mejor lomito durante todo el año”, señaló.

Según explicó Ignacio Bainotti, secretario de Planificación y Desarrollo Económico del municipio, la organización del festival ya se encuentra en su etapa final, con un fuerte trabajo previo en materia de logística, infraestructura y seguridad. Como ocurre en cada evento de gran magnitud, se conformará una comisión de seguridad integrada por la Policía de la Provincia, Bomberos, el área de Seguridad Ciudadana y los servicios de salud, con el objetivo de definir los accesos, salidas de emergencia y el operativo general.

Novedades, mejoras y grilla artística

La edición 2026 incorporará además mejoras técnicas, como pantallas más grandes y un refuerzo en sonido e iluminación. “Cada año se invierte un poco más en el soporte técnico y artístico para que el festival siga creciendo”, indicó Bainotti. En el plano gastronómico, el festival contará con más de 40 food trucks, feriantes y artesanos, además de dos parques de diversiones.

Como novedad, este año se incorporará un espacio preferencial con mayor comodidad, ubicado a un costado del escenario, pensado para unas 200 personas, que permitirá disfrutar del espectáculo mientras se comparte una propuesta gastronómica diferenciada.

Vacaciones, pileta y deporte: así funciona la escuela de verano para adultos mayores en Río Tercero

Desde el municipio estiman que la convocatoria podría superar las 50 mil personas registradas en la edición anterior. La expectativa está puesta en una grilla artística “un poco más fuerte” y en el crecimiento sostenido del festival como propuesta familiar.

Viernes 20 de febrero

DesaKTa2

Pachi Herrera

Valentina Márquez

Sábado 21 de febrero