De Loredo le dio un espaldarazo a su militancia digital y lanzó la batalla en redes rumbo a 2027

Con un fuerte mensaje político y estratégico, Rodrigo de Loredo reunió a su militancia digital en busca de marcarle la cancha al PJ en la disputa política rumbo al 2027. “Inundemos las redes con la Córdoba real: vamos a demostrar que nuestra provincia está para mucho más”, arengó el referente radical, quien ya se puso el traje de candidato a gobernador por la UCR, toda una señal dirigida a propios y extraños.

El encuentro en el búnker deloredista montado en su casa de la zona sur de la capital se inscribe en un escenario donde la batalla cultural y comunicacional se volvió central para la política nacional y provincial en el mundo digital.

A nivel país, los libertarios lograron imponer en redes un estilo y una narrativa propia. Los influencers violetas con tonada siguen sus pasos para convertirse en la pata militante de Javier Milei en Córdoba. A ese ring digital se subieron núcleos juveniles de la UCR que siguen a De Loredo. También el PJ cordobés activó sus militantes para defender la gestión de Martín Llaryora.

Las redes sociales aparecen así como el terreno elegido para lo que viene de la disputa política por el poder en la provincia. Con la mira puesta en 2027, el oficialismo busca blindar la gestión provincial, mientras la oposición radical intenta erosionar el relato oficial y posicionarse como alternativa de gobierno en una Córdoba teñida de violeta por el apoyo a Milei.

En ese marco, De Loredo recibió a referentes digitales que integran su red orgánica de comunicación. Agustín “El Gringo” Torres (@elgringotorres), con fuerte presencia en X, y Fran Agüero (@franaguero3), conocido por sus contenidos en Instagram y TikTok, fueron algunos de los destacados que dijeron presente.

Voces deloredistas señalaron que la consigna central fue coordinar una narrativa común que contraste la “Córdoba de cartón” de la publicidad oficial con la realidad cotidiana que atraviesan los vecinos en barrios y localidades del interior, según se desprende de la crítica boina blanca.

Durante la reunión, el dirigente radical afirmó que la función de esta militancia es actuar como un espejo frente al relato del poder. "Nuestra misión es exponer el agotamiento de un sistema que se acostumbró a vivir de los impuestos de la gente. Vamos a llegar a cada celular para que todos vean que se puede estar mejor y que Córdoba no tiene por qué resignarse a este estancamiento", sostuvo.

De Loredo insistió en que la estrategia no se limita a la denuncia, sino que apunta a construir una alternativa para el 2027. "No estamos acá solo para combatir el relato del peronismo; estamos para explicarle a los cordobeses nuestro plan de transformación", dijo el postulante a la gobernación. "El cambio no es un eslogan: es entrar al Estado con precisión, eliminar el gasto político innecesario, devolverle los recursos a los que producen y recuperar nuestro lugar como motor del país", remarcó.

En un tono confrontativo, el líder del núcleo de poder en la UCR cordobesa contrastó su armado con el del oficialismo. “Nosotros peleamos con el corazón y con el compromiso de quienes sueñan con una provincia distinta, frente al aparato rentado del poder. Ellos financian militancia con la plata de tus impuestos; nosotros tenemos la potencia de los cordobeses que ya no les creen más”, fustigó.

El encuentro también funcionó como reivindicación de un camino que el espacio viene transitando desde hace más de una década. “Fuimos pioneros en entender que el lenguaje digital era una vía efectiva para desarmar el cerco mediático del peronismo. Llevamos años recorriendo la provincia y hablando con cada vecino sin intermediarios. Esa gimnasia nos permite hoy tener una voz propia que el poder no puede callar”, enfatizó el ex diputado.

Sobre el cierre, De Loredo convocó a redoblar el esfuerzo comunicacional con la impronta disruptiva que caracteriza a su espacio y ratificó su aspiración de ir por el principal sillón del Centro Cívico al cargar duro contra el PJ en el poder.

“Estamos listos para demostrarle a cada cordobés que la decadencia no es el destino. En 2027 vamos a transformar la provincia con el orden y la sensatez que hoy les faltan a quienes nos gobiernan", concluyó el referente radical que, para la alianza de poder que integra la mayoría de núcleos internos del radicalismo con tonada, resulta ser el "candidato natural", aunque la oposición interna dará batalla. "No es el único", dicen cerca de Ramón Mestre.