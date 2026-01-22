Llaryora despersonaliza la comunicación de gestión: una movida atípica en la provincia

Desde esta semana, el nombre de Martín Llaryora dejó de aparecer en las comunicaciones oficiales del Gobierno de Córdoba. La decisión incluye un rediseño integral de la identidad visual: se eliminaron colores secundarios, degradés y firmas personalizadas, para dejar paso a un esquema sobrio, con fondo azul y tipografías claras en blanco. El cambio impactará en redes sociales, sitio web oficial y papelería institucional.

“Es más despersonalizada, más desde los cordobeses”, explicaron desde el área de Comunicación. En ese marco, la nueva marca oficial solo incorpora un slogan —pequeño, pero definido como eje conceptual del actual gobierno—: “Hacer para crecer”, acompañado por los colores de la bandera provincial (azul, blanco y rojo). Los nuevos carteles ya no llevarán la leyenda “Gestión Martín Llaryora”, sino únicamente el escudo provincial y el lema.

Aunque para algunos pueda leerse como un simple cambio estético, se trata de una decisión inédita en la Córdoba del siglo XXI. Es la primera vez que un gobierno provincial elimina el nombre del gobernador de la comunicación oficial, rompiendo con una tradición profundamente arraigada en la política local, donde la personalización del poder suele ser la norma.

Varios municipios ya habían avanzado en ese sentido, pero en este caso la medida se limita —por ahora— a una estrategia comunicacional del Panal. No se prevé que esté acompañada por una ley específica en la Legislatura Unicameral, lo que refuerza la idea de una señal política más que institucional.

El inicio del año encuentra a las autoridades provinciales “delineando el 2026 para fortalecer el 2027”, y el cambio de identidad también incluye la eliminación del clásico mapa cordobés saturado de colores. “Parecería que se tomaron unos días para concentrarse internamente y ahora, con nueva identidad, salen nuevamente a la cancha”, analizan desde una facultad de Comunicación y Diseño. “Hacer para crecer le da sentido a los hechos de gestión y ordena el relato del Ejecutivo”, agregan.

En paralelo, el oficialismo provincial sigue de cerca los movimientos en la oposición nacional. En el Panal aseguran esperar “tranquilos” el tratamiento de la Ley de Reforma Laboral que saldrá del Senado, cuyo debate fue postergado por la propia Patricia Bullrich. “Esperamos en Diputados sin apuros, sin necesidades urgentes y con buena voluntad para que salga una buena ley para Argentina”, indicó una fuente habitual del Gobierno.

La clave estará en la Cámara baja, donde se concentra la mayor cantidad de representantes. Allí, todas las miradas apuntan a Alejandra Vigo. No son pocos los que creen que la senadora —y esposa del exgobernador— marcará el tono de la posición cordobesa frente a la reforma.

Desde el entorno de Llaryora son claros: “Estamos a favor de la modernización, en contra de atacar derechos adquiridos y de afectar el financiamiento de las provincias”. Cada artículo que llegue desde el Senado será analizado bajo esos lineamientos.