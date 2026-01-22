El gobernador de Córdoba vuelve a mirar Wall Street mientras un economista advierte sobre la deuda externa

La semana también aparecía como clave para que la provincia de Córdoba saliera a buscar unos 500 millones de dólares en los mercados internacionales, una operación ya autorizada por el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo. Sin embargo, un contexto externo adverso —marcado por declaraciones de Donald Trump, tensiones geopolíticas vinculadas a Groenlandia y un escenario financiero global convulsionado— obligó a postergar la colocación para el martes próximo.

El ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta, permanecerá algunos días más en Wall Street para completar rondas con inversores corporativos y bancos, siempre atentos al desempeño de los mercados emergentes. La colocación estará, como es habitual, bajo la coordinación de JP Morgan y Banco Santander.

El dato central será la tasa y el monto final. El objetivo del Gobierno es emitir deuda por 500 millones de dólares a una tasa inferior al 9%. “Puede aparecer algún inversor que, por la buena calificación de la provincia, ofrezca un monto mayor y empuje la tasa por encima del 9%. Ahí Acosta deberá decidir”, explicó un operador local con vasta experiencia internacional. “Si todo sale según lo previsto, podría cerrarse entre 8,50% y 8,75% sin demasiada tensión”.

Del total previsto, unos 115 millones de dólares se destinarían a la recompra de bonos anteriores y el resto a financiar obras proyectadas para 2026. Córdoba es, junto con Santa Fe y Mendoza, una de las pocas provincias que nunca defaulteó su deuda, un dato que suele destacarse en cada roadshow.

El martes se abriría formalmente el período de difusión. Los fondos serán de libre disponibilidad. “Después quedará para la rosca política discutir si esa deuda la empieza a pagar Martín o quien gobierne en 2027”, ironizan en la city porteña.

Sin embargo, no todos miran con el mismo entusiasmo la salida a los mercados internacionales. El economista Diego Dequino plantea una lectura más crítica y estructural: sostiene que colocar deuda en el mercado local es, en realidad, un ejercicio de mayor responsabilidad política. “El roadshow local es más exigente: te repreguntan, te siguen, y vas a tener que volver al año siguiente y al otro a explicar qué hiciste con el dinero que te prestaron. Es como jugar un partido de local: más raspado”, graficó.

Según Dequino, la lógica internacional es distinta. “Te tomás un avión, te sacás una foto en Manhattan, la mandás por redes y decís que sos Gardel en su época de Hollywood. El dinero te lo dan todo junto y en el acto; no les importa para qué lo vas a usar, solo quieren garantía de cobro”. El problema, advierte, aparece después: las obras pueden demorarse o no concretarse, mientras que el repago de la deuda suele quedar en manos del gobierno siguiente, con los contribuyentes sosteniendo el esfuerzo fiscal.

El economista también subraya una paradoja del sistema financiero local: “Es injusto que los propios inversores argentinos no sepan dónde colocar su dinero porque no consiguen tasas del 8% o 9% en dólares. Fijate cuánto paga hoy un banco o una ON local”. Como contraste, cita el caso de Japón, donde gran parte de la deuda pública es financiada por ahorristas locales. “Imaginate qué chances tienen los gobiernos locales japoneses de salir a colocar deuda en los mercados internacionales. No las necesitan”, concluye.