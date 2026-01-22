“La situación se encuentra controlada”: qué dijeron desde la empresa y el Municipio tras el derrumbe en General Paz

La caída de una pared de gran porte desde un edificio en construcción en barrio General Paz abrió un frente de actuaciones técnicas y administrativas que ahora se concentran en dos ejes: la respuesta de la empresa a cargo de la obra y la intervención del Municipio.

Conmoción por derrumbe en barrio General Paz: graves daños en autos y edificios linderos

La decisión municipal

Desde el Ejecutivo municipal, en tanto, se resolvió frenar cualquier avance constructivo. Es así que el director de Obras Privadas, Eduardo Oviedo, explicó el alcance de la medida en declaraciones públicas a ElDoce: “No pueden hacer trabajos de avance, únicamente pueden hacer trabajos para remediar la situación”.

Socavones: el riesgo silencioso que vuelve tras cada lluvia

Oviedo también se refirió al estado de las viviendas cercanas y a los próximos pasos del operativo. “No hay peligro de derrumbe serio”, afirmó, y precisó: “Una empresa privada va a derrumbar lo que quedó colgando sobre la cochera, lo que pasó es igual a los derrumbes de los Polideportivos”.

Por ese motivo, el Municipio exigió la presentación de un informe técnico con las medidas que deberán tomar para continuar con la obra. Mientras, avanzan los peritajes y las tareas de aseguramiento del área, y el foco permanece puesto en la responsabilidad técnica de la obra y en los controles municipales sobre construcciones privadas en sectores urbanos.

Por otro lado, tras el derrumbe, la empresa emitió un comunicado oficial en el que reconoció que el colapso involucró “un muro lindero al terreno del edificio”. Desde Bugliotti indicaron que se activaron acciones inmediatas junto a organismos públicos y especialistas independientes.

“Ya estamos trabajando en conjunto con las autoridades municipales y peritos en el plan de remediación, además estamos en contacto con los vecinos damnificados”, expresaron.

En el mismo texto, difundido también por ElDoce, aseguraron que “la situación se encuentra actualmente controlada” y que la continuidad de la obra quedará supeditada a la normalización del escenario.