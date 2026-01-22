Alud en la montaña: parte de un volcán y aplastó un camping en el norte Nueva Zelanda

Los equipos de emergencia excavaban sin descanso este viernes entre el lodo y los restos de árboles, luego que parte de la ladera de un volcán extinto se desmoronara en el norte de Nueva Zelanda, aplastando varias construcciones y casas rodantes de un camping en el había numerosas familias de vacaciones.

El saldo inicial habla de dos muertos "y varios desaparecidos", entre estos últimos una nena de dos años. Todo ocurrió cuando grupos que se encontraban en el popular camping del monte Maunganui, cerca de la ciudad de Tauranga, se vieron sorprendidos por el deslizamiento de un importante sector de la ladera, lo que arrastró varios árboles y ese alud terminó aplastó a varias construcciones y casas rodantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según informaron las autoridades, el deslave sepultó un sector de duchas y varias autocaravanas, aunque a última hora del jueves todavía no se había informado el número preciso de personas desaparecidas en el camping. Las versiones señalaban que "serían menos de diez".

"Hubo voces pidiendo ayuda desde los escombros", admitieron testigos del desmoronamiento, por lo que los rescatistas luchaban retirando barro y restos de árboles. El derrumbe habría sido motivado por las fuertes lluvias de los últimos días en la zona, y los equipos seguían trabajando ya en horas de la noche en procura de hallar a víctimas, pero todavía sin resultados.

Se utilizaban excavadoras mecánicas, y en un momento de la búsqueda se vio a los excavadores detener su trabajo, llamaron a un fotógrafo de la policía y posteriormente se vio un coche fúnebre abandonando el lugar. Todo eso ocurría con familiares de desaparecidos observando las excavaciones desde el otro lado de la carretera.

Anticipo de la tragedia

En el campamento, el turista canadiense Dion Siluch, de 34 años, contó que estaba de visita y recibiendo un masaje en el complejo Mount Hot Pools, luego evacuado, cuando se produjo el deslizamiento. "Toda la habitación empezó a temblar", declaró Siluch a la AFP el jueves, "y cuando salí, había una caravana en la piscina, y hubo un deslizamiento de tierra que me pasó a unos 9 metros".

El testigo contó que hubo otro deslizamiento de tierra aproximadamente una hora antes, pero no se le prestó atención al punto de ordenar que los vacacionantes abandonaran el camping luego siniestrado. "Me siento mal por las personas afectadas", indicó el turista canadiense.

"Entorno de alto riesgo"

El progreso del trabajo de los rescatistas es lento, y el comandante nacional adjunto de Bomberos y Emergencias, David Guard, señaló "estamos trabajando en un entorno complejo y de alto riesgo".

Sucede que en el área podrían producirse nuevos derrumbes, pero Guard aseguró "continuaremos la operación hasta que finalice la búsqueda".

La región del Monte Maunganui es un gran atractivo turístico en verano para senderistas y amantes de la playa.

AFP/HB