Diego Esteves: “El sistema ferroviario español ha terminado colapsando”

La conmoción por los recientes accidentes ferroviarios en España sigue creciendo. Para el periodista Diego Esteves, lo ocurrido era evitable. “La situación acá es muy complicada, porque ocurrió lo que nadie quería que ocurriera, pero que todos sabíamos que algo iba a ocurrir”, afirmó. Usuario frecuente del AVE, relató que ya había advertido fallas estructurales: “Era tal la vibración y la trepidación de los vagones que dije: qué mal mantenimiento que tiene esto”.

Según explicó, el sistema ferroviario español, que supo ser un modelo europeo, hoy está deteriorado. “Era un sistema de altísima eficiencia y seguridad, la joya de Europa, y ha terminado colapsando”, sostuvo a Canal E. El motivo central, aseguró, es claro: “No ha habido mantenimiento, el presupuesto se despilfarró en otras cosas y se robó mucho”.

Desinversión, soldaduras defectuosas y corrupción

Esteves detalló que el tráfico ferroviario “se duplicó en los últimos 15 años”, mientras que “la inversión cayó a un tercio”, generando una combinación explosiva. Todo indica que el accidente fatal se produjo por una falla técnica grave: “Fue un fallo en una soldadura de rieles”, explicó, y agregó que ese tipo de soldaduras “requieren homologación internacional, que no se detectó”.

El periodista denunció que hubo “una licitación trucha por 50 millones de euros que terminó siendo 60, con mordidas incluidas”, y remarcó que se repite un patrón ya conocido: “La matriz de corrupción y de mal funcionamiento es exactamente igual a la de Argentina, Venezuela o Cuba”.

Las consecuencias del colapso se extienden más allá del ferrocarril. “Hay un colapso del transporte terrestre y aéreo”, afirmó, y dio un ejemplo contundente: “Un pasaje Málaga-Madrid pasó de 70 a 600 euros”. Incluso el alquiler de autos “ya no existe” en varias ciudades.

Responsabilidades políticas y un sistema obsoleto

Consultado sobre el ministro de Transporte, Óscar Puente, Esteves fue categórico: “Es un gran mentiroso”. Reveló que “ya hay tres denuncias penales contra el directorio de ADIF”, organismo encargado de la infraestructura y el mantenimiento. Además, advirtió que el problema es sistémico: “Cuando los sistemas colapsan, no colapsa una parte, colapsa todo”.

La reducción de la velocidad de los trenes es, para él, una confesión implícita. “Bajar la velocidad a 150 kilómetros por hora es reconocer que el estado de las vías es un desastre”, afirmó, y adelantó que esa situación “va a seguir así”.

Finalmente, alertó sobre la obsolescencia tecnológica del AVE: “Usan un sistema de control de los años 90”, mientras que “los trenes argentinos tienen sensores y monitores en tiempo real”, algo que calificó como “insólito” para una potencia europea.

