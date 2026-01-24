El 'ICE de Milei' arrancó tibio en Villa Celina: "Detectamos 16 extranjeros en situación irregular"

Como lejana versión del temido ICE de Donald Trump (U.S. Immigration and Customs Enforcement), el gobierno de Javier Milei realizó con la Policía Federal este viernes un "operativo de control migratorio en La Matanza", especificamente en la zona de Villa Celina, cuyo saldo fue el de "16 ciudadanos extranjeros en situación irregular".

No se habló de expulsarlos como resultado del procedimiento, sino intimarlos a regularizar su situación, pero la escena de los controles a extranjeros ilegales semejó en alguna en alguna medida a lo que de manera infinitamente más dura está ocurriendo en los Estados Unidos, incluso con muertos en los controles o usando a menores de edad para poder capturar a sus padres y deportarlos . La situación en el país del norte es tan seria en torno al tema que las quejas y acusaciones son innumerables, con múltiples denuncias judiciales en varios estados americanos, ya que se sostiene que muchos de esos procedimientos violan derechos humanos.

Sobre la revisión de extrenjeros en La Matanza, el comunicado de la Policía Federal en sus redes sociales indicó que "en Villa Celina, realizamos un operativo poblacional junto con la Dirección Nacional de Migraciones, donde utilizamos equipamiento biométricas portátiles (MorphoRapID) para la identificación rápida de personas, fortaleciendo las acciones de prevención de delitos federales.El Gobierno nacional inició un operativo de control migratorio en Villa Celina, partido de La Matanza, que permitió detectar a 16 extranjeros en situación migratoria irregular durante una sola jornada. El procedimiento fue realizado por la Dirección Nacional de Migraciones en conjunto con la Policía Federal Argentina, como parte del refuerzo de los controles de permanencia en el conurbano bonaerense".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los números del operativo

El detalle final del operativo cumplido indicó que se controló la documentación de 385 ciudadanos extranjeros, y de ese número fueron identificados 16 que no tenían ni residencia ni trámites migratorios cumplidos, por lo que se indicó que quedaban "sujetos a los procedimientos administrativos correspondientes. En rigor se los intimó a que cumplan con los trámites legales correspondientes, para obtener DNI y residencia, o de lo contrario serán expulsados del país.

Todos los procedimientos de este viernes, se indicó, fueron en la vía pública, sin allanamientos, y se apunta a empezar a poner orden en el tema migratorio, que lleva años sin una efectiva fiscalización, lo que ha permitido que así como mucha gente ha venido con singular interés por trabajo o una vida mejor, también una cantidad importante lo ha hecho para delinquir.

HB