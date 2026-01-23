Mar del Plata vive su fin de semana más fuerte del verano con una agenda turística para todos los bolsillos

Mar del Plata transita uno de los momentos más intensos del verano. Con la llegada de la segunda quincena de enero, la ciudad se prepara para lo que promete ser el punto más alto de la temporada. “Este fin de semana en particular es uno de los más fuertes, sino el más fuerte”, afirmó Johanna Panebianco, vicepresidenta del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata, en diálogo con Canal E. al remarcar la amplitud de la agenda turística.

La funcionaria subrayó que la ciudad ofrece propuestas en todos los rubros. “Hay la mayor cantidad de oferta a nivel nocturnidad, espectáculos, teatro y opciones para la familia y los niños”, explicó. Si bien evitó adelantar cifras oficiales, aclaró que las expectativas son positivas. “Con los datos somos muy serios y esperamos a que termine el fin de semana, pero la previsión es buena”, sostuvo, en base a los reportes del sector hotelero.

Una ciudad versátil, con opciones gratuitas y Premium

Uno de los grandes diferenciales de Mar del Plata, según Panebianco, es su capacidad de adaptarse a todos los presupuestos. “Mar del Plata es súper versátil”, resumió. En ese sentido, explicó que la propuesta gastronómica va desde lo más simple hasta lo más exclusivo. “Podés comerte una porción de pizza al paso o elegir un restaurante de alta categoría con platos gourmet”.

La funcionaria también destacó el peso de las actividades gratuitas. “Tenemos muchísimas opciones al aire libre, empezando por nuestras costas, la sierra, los deportes y los trekking”, señaló. A eso se suman espectáculos pagos como teatros, recitales y fiestas, que completan una oferta integral para turistas y residentes.

Panebianco recomendó el uso de herramientas digitales para organizar la estadía. “Siempre invitamos a descargar la aplicación Turismo en Mar del Plata, porque ahí pueden encontrar absolutamente todo lo que hay para hacer”, explicó, y detalló que muchos visitantes deciden su viaje a último momento. “Más del 80% de los turistas vienen en auto y deciden 24 o 48 horas antes, muchas veces según el clima”.

Juventud, surf y familias: los nuevos protagonistas del verano

Consultada sobre las tendencias que crecen en los últimos años, Panebianco destacó la recuperación del público joven. “Tenemos un público joven que viene pura y exclusivamente por la nocturnidad cuidada”, afirmó, y mencionó los sunsets y fiestas en el sur de la ciudad y Playa Grande como polos clave.

Otra actividad en auge es el surf. “Somos capital nacional del surf, es un deporte emblemático para nosotros”, destacó. Finalmente, resaltó el atractivo clásico que nunca pierde vigencia: “Ver a las familias caminando por los 45 kilómetros de costa es algo imperdible”.

