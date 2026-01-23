GearX: la apuesta de Jupiter para invertir sin depender de la dirección del mercado

Amadeo Alentorn, gestor de inversiones en el equipo de renta variable sistemática de Jupiter Asset Management, presentó en diálogo con Canal E el nuevo fondo GearX, orientado a inversores sofisticados que buscan rendimiento sin exposición direccional al mercado.

“Llevamos más de 20 años invirtiendo de forma sistemática en los mercados de renta variable”, explicó al presentar el producto. El núcleo de la estrategia se basa en posiciones largas y cortas simultáneas. “Por cada 100 dólares de inversión, compramos acciones atractivas y vendemos en corto las que no lo son”, detalló. De ese modo, el fondo busca aislar el rendimiento del movimiento general del mercado. “Las rentabilidades no dependen de si el mercado sube o baja, sino de acertar qué acciones compramos largas y cuáles cortas”, subrayó.

Un fondo para inversores sofisticados en un contexto volátil

GearX está estructurado como un hedge fund y apunta a un público específico. “Está enfocado en clientes institucionales, family offices, fondos de pensiones y clientes con mayor sofisticación”, indicó Alentorn. El fondo se encuentra establecido en Caimán y requiere cumplir criterios regulatorios y de capital. “Por lo general, los reguladores exigen una inversión mínima de 100 mil dólares”, precisó.

La gestión del portafolio es completamente sistemática. “Todos los días analizamos unas 7.000 empresas y se abren y cierran posiciones de forma automática”, explicó, agregando que “aproximadamente un 2% del portafolio rota diariamente” en función de datos y expectativas de mercado.

Geopolítica, volatilidad y oportunidades para 2026

Lejos de ser un obstáculo, el escenario internacional aparece como una fuente de oportunidades. “La volatilidad y el marco geopolítico nos ofrecen muchas oportunidades”, afirmó Alentorn, al referirse a tensiones globales y decisiones políticas como las impulsadas por Donald Trump.

Según explicó,“una estrategia long short se beneficia de la dispersión entre sectores ganadores y perdedores”, lo que permitió resultados positivos desde su lanzamiento en junio. “La segunda mitad del año pasado fue muy positiva para esta estrategia”, remarcó.

De cara a 2026, el mensaje es claro: “La diversificación de carteras va a ser clave en un contexto de alta incertidumbre”, advirtió, mencionando riesgos asociados a valuaciones elevadas, especialmente en el sector tecnológico.

