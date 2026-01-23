Jorge Pazos: “Se incrementó el consumo en el mercado interno y la producción se mantiene estable”

Aunque los números marcan una baja en las exportaciones de arándanos respecto del año anterior, Jorge Pazos, el titular de la Cámara de Exportadores de Arándanos, en diálogo con Canal E, mencionó que el sector atraviesa un proceso de reconfiguración más complejo.

Pazos señaló que la producción se mantiene estable y que el crecimiento del consumo local compensa parte del retroceso externo. “Se incrementó el consumo en el mercado interno y, en términos de producción, sigue siendo similar a años anteriores”, afirmó.

Según el dirigente, el mercado interno hoy ofrece condiciones competitivas que, en algunos casos, equiparan a la exportación. “Con mayor demanda y con precios similares, muchas veces es más sencillo buscar resultados dentro del mercado interno con fruta fresca”, explicó. Sin embargo, advirtió que abandonar los mercados externos no es una opción sostenible: “Somos de los que pensamos que los mercados en el exterior hay que sostenerlos en el tiempo”.

Un equilibrio entre mercado interno, exportación y congelado

Pazos remarcó que el desafío del productor es mantener un equilibrio entre los distintos destinos de la fruta. “Desarmar una producción tiene un costo de salida muy elevado, porque también lo fue el costo de entrada”, señaló. Por eso, la estrategia apunta a sostener volúmenes mediante un mix que incluya exportación, mercado interno y fruta congelada.

En este esquema, el congelado cumple un rol clave como alternativa comercial. “Los saldos que no se pueden exportar se pueden mandar a congelar, pero siempre hay que observar qué pasa con los stocks del hemisferio norte”, explicó, destacando que se trata de un producto no perecedero, con disponibilidad casi permanente y consumo en crecimiento.

Clima, demanda y Brasil como mercado estratégico

El factor climático también influyó en la campaña actual. “Tuvimos un invierno relativamente benigno, lo que permitió adelantar el volumen de fruta”, detalló Pazos. La temporada comenzó a fines de agosto, tuvo su pico entre octubre y noviembre y finalizó comercialmente a mediados de diciembre.

Más allá del calendario, el dirigente subrayó el crecimiento sostenido de la demanda. “Es una fruta que cada vez se consume más y se ha estirado la curva de producción”, afirmó, destacando su presencia creciente en supermercados y verdulerías.

En ese contexto, Brasil emerge como un destino estratégico. “La exportación hacia Brasil ha generado demanda y año a año va creciendo”, señaló, resaltando que se trata de un mercado cercano que durante años estuvo subestimado.

Finalmente, Pazos valoró la eliminación de retenciones para gran parte de las economías regionales. “El arancel hoy es cero, que es lo que debería haber sido siempre”, concluyó, remarcando el rol del sector en la generación de empleo y arraigo territorial.

