Tremendo incendio destruye una fábrica y siembra tensión entre vecinos de Luis Guillón

A pocos metros del Camino de Cintura, cerca de la intersección de esa vía con la calle Sardi, un gran incendio destruye esta madrugada las instalaciones de la fábrica de premoldeados Modular Homes, en la localidad de Luis Guillón.

Las impactantes imagenes de las llamas, de varios metros de altura, consumiendo completamente el lugar se mezclan con el trajinar de bomberos y autobombas, además de la tensión de los vecinos por el temor a que las llamas se extiendan en las viviendas cercanas, ya que se trata de una zona en la que si bien hay muchos establecimientos fabriles, también es densamente poblada.

Según señalaban vecinos, el fuego ya tomó una casa lindera, y la policía evacuó toda la manzana, además una cuadrilla cortó el servicio eléctrico en la zona y hay tres cuadras a la redonda a oscuras, penumbra que solo alteran sirenas y autobombas. Fueron derivadas al lugar dos ambulancias, para atender posibles heridos, pero todavía no se reportan más problemas que la toxicidad derivada del humo en las cercanías, ante los plásticos y pinturas que atizan el incendio.​

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo