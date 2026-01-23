ANSES paga en febrero un refuerzo de hasta $600.000: quiénes pueden cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema de pagos correspondiente a febrero de 2026 y detalló un refuerzo económico que puede alcanzar los $599.295, destinado a un grupo específico de beneficiarios. El monto no corresponde a un bono único tradicional, sino a la combinación de varias prestaciones sociales que se liquidan de manera simultánea.

ANSES informó los nuevos requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual del 2026

El ingreso total surge de la actualización por inflación de distintos programas administrados por el organismo previsional, en el marco del ajuste mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC para diciembre de 2025.

Para febrero, el incremento general aplicado a jubilaciones, pensiones y asignaciones será del 2,8%, lo que impacta de forma directa en los montos que perciben los titulares de prestaciones sociales. En algunos casos puntuales, ese aumento se combina con refuerzos alimentarios y programas de asistencia laboral.

Por qué ANSES paga un refuerzo y no un bono único en febrero

Desde ANSES aclararon que el monto cercano a los $600.000 no corresponde a un pago extraordinario individual, sino al resultado de percibir en simultáneo cuatro programas sociales durante febrero. Solo un grupo reducido de beneficiarios cumple con los requisitos para acceder a todas estas prestaciones al mismo tiempo.

Los programas incluidos en este refuerzo son:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH)

Tarjeta Alimentar, en el caso de familias con un hijo

Complemento Leche, destinado a la asistencia nutricional

Programa Volver al Trabajo, que reemplazó al ex Potenciar Trabajo

La AUH por hijo con discapacidad representa el componente de mayor peso dentro del total, mientras que los refuerzos alimentarios y el programa laboral completan el monto final.

AUH de ANSES: cuánto se cobra en febrero 2026 tras el aumento y el refuerzo alimentario

Quiénes pueden acceder al refuerzo de hasta $600.000 de ANSES

El beneficio está dirigido a personas que ya se encuentren inscriptas y activas en los programas mencionados. No todos los titulares de AUH, Tarjeta Alimentar o Volver al Trabajo acceden automáticamente al monto total, ya que deben cumplirse criterios específicos de compatibilidad.

En el caso de la AUH, es fundamental mantener actualizados los controles de salud y la escolaridad, condiciones necesarias para cobrar el 100% de la prestación. Para el programa Volver al Trabajo, se exige conservar la condición de beneficiario activo y cumplir con las instancias de capacitación o contraprestación establecidas.

¿Hay que hacer un trámite para cobrar el refuerzo de ANSES?

ANSES informó que no es necesario realizar una inscripción adicional para acceder al refuerzo. El pago se acredita de manera automática, siempre que los datos personales y familiares estén correctamente cargados en la base del organismo.

La validación se realiza mediante el cruce de información entre los distintos sistemas, por lo que se recomienda verificar y actualizar los datos desde la plataforma oficial de ANSES o de forma presencial con turno previo.

ANSES: Este viernes 23 de enero de 2026 cobran jubilados con haberes mayores a la mínima

Calendario de pagos de febrero 2026

El organismo previsional confirmó que los pagos se realizarán según la terminación del DNI, manteniendo el cronograma habitual:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminados en 5: martes 18 de febrero

DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero

DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero

Los montos se depositarán de forma automática en las cuentas bancarias o tarjetas de débito asociadas a cada prestación, sin necesidad de gestiones adicionales.

Un refuerzo clave para febrero

Este esquema de pagos representa uno de los ingresos más altos del mes dentro del sistema de asistencia social, aunque está limitado a un grupo específico de beneficiarios. Desde ANSES recordaron que la compatibilidad entre programas es determinante y que no todos los titulares acceden al total del refuerzo.

Para evitar inconvenientes, el organismo recomienda mantener la información personal actualizada y consultar el calendario oficial antes de la fecha de cobro.

lv / lr