ANSES confirmó el bono de $70.000 en febrero: montos finales y fechas de cobro

La ANSES confirmó cómo se liquidará el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados durante febrero de 2026, en un esquema que combina aumento por inflación y refuerzo adicional para los haberes más bajos.

ANSES informó los nuevos requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual del 2026

El organismo previsional oficializó un incremento del 2,85% en las jubilaciones y pensiones, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, tal como establece la normativa vigente.

Aumento por inflación: cuánto suben las jubilaciones en febrero 2026

El ajuste de febrero se realiza bajo el marco del Decreto 274/2024, que fija actualizaciones mensuales automáticas para las prestaciones previsionales según la inflación oficial.

Con esta suba del 2,85%, los nuevos montos quedan establecidos de la siguiente manera:

- Jubilación mínima: $359.219,42

- Jubilación máxima: $2.358.940,75

Este incremento se acredita de forma automática en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

ANSES paga en febrero un refuerzo de hasta $600.000: quiénes pueden cobrarlo

Bono de $70.000: quiénes lo cobran y cómo se paga

El Gobierno nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 durante febrero de 2026. Este refuerzo no se actualiza por inflación y está dirigido exclusivamente a jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

El bono se paga junto con el haber mensual y se distribuye de la siguiente manera:

Se abona en forma completa a quienes cobran la jubilación mínima.

Se otorga de manera proporcional a quienes perciben haberes superiores, hasta alcanzar el tope fijado por ANSES.

Montos finales con bono incluido en febrero 2026

Con el aumento y el refuerzo extraordinario, los ingresos totales quedan así:

Jubilación mínima: $429.219,42

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54

Pensiones no contributivas: $321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42

Estos valores representan el ingreso final que cobrarán los beneficiarios durante el segundo mes del año.

ANSES: Este viernes 23 de enero cobran jubilados con haberes mayores a la mínima

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobran los jubilados en febrero 2026

ANSES adelantó el cronograma de pagos para febrero, que comenzará el 9 de febrero para quienes perciben haberes mínimos.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero (adelantado por feriado de Carnaval)

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

El pago se deposita automáticamente en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario.