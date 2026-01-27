ANSES actualizó asignaciones familiares: qué cambia para los beneficiarios desde febrero del 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento del 2,85% en las asignaciones familiares que impactará desde febrero de 2026, alcanzando a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios del sistema previsional a nivel nacional.

La normativa fue oficializada en el Boletín Oficial de este martes 27 de enero, a través de la Resolución 23/2026, con la firma del Director Ejecutivo de la Administración Nacional De La Seguridad Social, Fernando Omar Bearzi.

ANSES confirmó el bono de $70.000 en febrero: montos finales y fechas de cobro

Desde el organismo explicaron que la actualización surge del mecanismo de movilidad que sigue la evolución de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), con el objetivo de evitar que los ingresos pierdan poder de compra.

A quiénes alcanza el aumento

La medida beneficia a trabajadores registrados, tanto del sector público como privado, a monotributistas, jubilados y pensionados, además de quienes cobran asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

También seguirán alcanzados los trabajadores temporarios y permanentes discontinuos, así como quienes realizan tareas agropecuarias bajo regímenes especiales. En estos casos, en la normativa se aclaró que las asignaciones no podrán ser menores al valor general de la AUH, un punto que se mantiene sin cambios.

En cuanto a la Ayuda Escolar Anual, la resolución recordó que este beneficio se actualiza una sola vez al año, en el momento de su pago masivo, por lo que no forma parte del ajuste mensual que comenzará a regir en febrero.

Nuevos topes de ingresos y exclusiones

Además de los montos, la ANSES actualizó los topes de ingresos del grupo familiar, que son los que determinan si una persona puede o no cobrar las asignaciones. Los nuevos valores quedaron establecidos en los anexos que acompañan la resolución.

Un punto clave para tener en cuenta es que si uno de los integrantes del grupo familiar supera los $2.646.379 de ingreso mensual, el hogar queda automáticamente excluido del cobro de las asignaciones, incluso si la suma total de ingresos no supera el límite general.

ANSES paga en febrero un refuerzo de hasta $600.000: quiénes pueden cobrarlo

Por otro lado, la resolución estableció que cuando del aumento surjan cifras con decimales, el monto final se redondeará al número entero siguiente, una práctica habitual en este tipo de actualizaciones.

Por último, con esta medida, el organismo nacional busca mantener actualizados los ingresos de las familias que reciben asignaciones, en un contexto de inflación, y dando previsibilidad a los beneficiarios de cara a los pagos que comenzarán a liquidarse desde el próximo mes.

GZ