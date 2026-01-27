El martes 27 de enero de 2026 marca el inicio de una transición climática en gran parte de Argentina. Tras una jornada de calor extremo, se espera el ingreso de un sistema nuboso inestable que provocará lluvias y tormentas aisladas. Las temperaturas máximas experimentarán un descenso moderado, situándose en torno a los 34°C en la región central del país.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este martes 27 de enero

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el pronóstico indica una jornada inestable con probabilidad de chaparrones. El Servicio Meteorológico Nacional estima una temperatura mínima de 23 °C y una máxima de 34 °C para la CABA. La probabilidad de chaparrones aumentará significativamente después del mediodía, lo que marcaría el fin del pico de calor agobiante registrado anteriormente.

Clima martes 27 de enero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, las condiciones variarán según la zona geográfica. En localidades como Tres de Febrero, se esperan lluvias leves de 1 mm durante la madrugada y vientos del sur. Por su parte, en Mar del Plata se prevé una mínima de 16 °C y una máxima de 27 °C, con ráfagas provenientes del sector sudeste que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la jornada.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, las temperaturas continuarán siendo elevadas a pesar de la nubosidad. En la ciudad de Posadas, Misiones, la OPAD prevé un martes "bueno y caluroso" con una temperatura mínima de 26 °C y una máxima de 36 °C. El organismo advirtió que el índice de riesgo de incendios se mantendrá en niveles altos y la radiación ultravioleta alcanzará valores extremos en toda la región del noreste.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas fuertes para las provincias de Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros. En Cuyo y el NOA, el organismo advierte por fenómenos meteorológicos con capacidad de daño, recomendando a la población asegurar objetos que puedan ser arrastrados por ráfagas de viento.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el miércoles 28 de enero, la inestabilidad persistirá en el Área Metropolitana de Buenos Aires con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 31°C. El SMN anticipa que las condiciones adversas y la posibilidad de precipitaciones intermitentes podrían extenderse hasta la mañana del jueves 29 de enero. La humedad se mantendrá elevada, generando una sensación térmica superior a los valores registrados en los termómetros oficiales.

Hacia el cierre de la semana, se espera que el calor extremo regrese de manera gradual a la franja central del país. Para el viernes 30 de enero, el pronóstico extendido indica una mínima de 23°C y una máxima de 31°C con cielo parcialmente nublado. Las autoridades meteorológicas recomiendan mantener la hidratación y evitar la exposición solar prolongada, dado que las anomalías térmicas continuarán afectando el territorio nacional.