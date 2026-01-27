En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el pronóstico indica un índice UV de 10, considerado muy alto según la escala internacional. En esas condiciones, la piel puede comenzar a quemarse en menos de 15 minutos sin protección, por lo que se aconseja evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), gran parte del territorio argentino registrará valores extremos, superiores a 11, especialmente en el norte del país y la región de Cuyo, donde la combinación de radiación intensa, altura y cielo despejado eleva el riesgo. En la Patagonia, en tanto, los índices oscilarán entre 6 y 9, de moderados a altos, con variaciones según la nubosidad y la ubicación geográfica.

Qué es el índice UV y por qué es clave para la salud

El Índice UV solar mundial (IUV) mide la intensidad de la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre en un momento y lugar determinados. La escala, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), va de 0 a valores superiores a 11, y permite estimar el riesgo de daño en la piel y los ojos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lluvias y descenso térmico moderado tras el pico de calor en Buenos Aires y el resto de Argentina

Rayos UV

Cuanto más alto es el índice, menor es el tiempo necesario para que aparezcan quemaduras solares. A partir de un valor de 3, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan adoptar medidas de protección, ya que los efectos de la radiación son acumulativos y pueden manifestarse años después.

Por qué la radiación ultravioleta es peligrosa

La exposición excesiva al sol es una de las principales causas de enfermedades dermatológicas. La OMS advierte que la radiación UV no solo provoca quemaduras inmediatas, sino que también acelera el envejecimiento prematuro de la piel y aumenta el riesgo de cáncer de piel, incluido el melanoma, el tipo más agresivo.

Galería de fotos: las impactantes imágenes de la tormenta invernal en Estados Unidos

El impacto no se limita a la piel. La OPS señala que la radiación ultravioleta está directamente asociada a cataratas, principal causa de ceguera evitable en el mundo, además de otras lesiones oculares como el pterigión y daños en la retina. Estos riesgos existen incluso en días nublados o con temperaturas moderadas, ya que la radiación UV no se percibe como calor.

Recomendaciones para reducir el riesgo

Los organismos de salud recomiendan limitar la exposición solar entre las 10 y las 16, buscar sombra y utilizar ropa protectora, como mangas largas, pantalones claros y sombreros de ala ancha. También es fundamental el uso de gafas con filtro UV 100%.

El protector solar debe ser de amplio espectro, con un FPS mínimo de 30, y aplicarse de forma abundante cada dos horas, o con mayor frecuencia si se nada o se transpira. Desde la OPS aclaran que el protector no debe usarse para prolongar la exposición, sino como un complemento de otras medidas de cuidado.