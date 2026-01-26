Galería de fotos: las impactantes imágenes de la tormenta invernal en Estados Unidos

Una tormenta invernal histórica dejó su huella en Estados Unidos, afectando a más de dos tercios del país. Desde las nevadas que cubren monumentos emblemáticos en Washington hasta las calles congeladas de Nueva York, las imágenes que emergieron durante este fenómeno climático sin precedentes muestran el impacto devastador en diversas ciudades.

El saldo trágico de la tormenta hasta el momento es de al menos 11 muertos, además de provocar la cancelación masiva de vuelos y dejar a más de 800.000 hogares sin electricidad. Las intensas nevadas y las capas de hielo generaron condiciones de peligro extremo, particularmente en los estados del sur, donde las temperaturas alcanzaron niveles peligrosos.

En medio de esta crisis, las cuadrillas de rescate continúan trabajando sin descanso para restaurar los servicios básicos, despejar las rutas y asegurar el transporte aéreo y terrestre. Sin embargo, las bajas temperaturas seguirán afectando el día a día de millones de estadounidenses durante los próximos días, con más tormentas y rondas de recongelación que mantienen las superficies peligrosas tanto para caminar como para conducir.

