Tormenta invernal azota Estados Unidos: apagones, vuelos cancelados y supermercados vacíos

Una gran tormenta invernal azotó este domingo el noreste de Estados Unidos, luego de que 20 estados del sur y centro del país hayan declarado estado de emergencia. El fenómeno meteorológico provocó apagones, vuelos cancelados, paralizó el transporte y supermercados vacíos.

Los meteorólogos la consideran uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en el país. La tormenta provocó intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente “catastróficas”, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

"Los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar", señaló el NWS.

El sitio de monitoreo PowerOutage.us mostró que más de 900.000 clientes se encontraban sin electricidad el domingo por la mañana, principalmente en el sur del país, donde la tormenta comenzó el sábado. Los estados de Texas, Misisipi y Luisiana reportaron alrededor de 100.000 cortes de luz, mientras que las autoridades de Luisiana indicaron cortes en más de 250.000 residencias y comercios.

Decenas de miles de hogares se vieron afectados en los estados de Kentucky y Georgia. Se registraron también nevadas en todo el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Missouri, donde algunas ciudades ya mostraba 20 centímetros de nieve acumulada.

El presidente Donald Trump, quien afrontaba la tormenta en la Casa Blanca, señaló en su plataforma Truth Social: "Seguiremos monitoreando y manteniendo el contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y manténganse abrigados!".

Vuelos cancelados

Más de 15.000 vuelos con destino y origen en Estados Unidos fueron cancelados el fin de semana y miles más sufrieron retrasos. El NWS alertó que el hielo podría causar "cortes de electricidad de larga duración, daños a árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables".

La tormenta, calificada de "inusualmente extensa y de larga duración" por el NWS, es causada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá. Los científicos señalan que las perturbaciones del vórtice polar, que envían estas masas de aire ártico hacia el resto de Norteamérica, se han vuelto más frecuentes en los últimos 20 años.

Las bajas temperaturas que se esperan después de la tormenta pueden durar hasta una semana, con mínimas de sensación térmica pronosticadas incluso por debajo de los -45ºC en algunos lugares. Esto podría deberse al calentamiento relativamente rápido del Ártico, que debilita la franja de vientos que normalmente aísla la atmósfera sobre esta zona polar.