A través del decreto 33/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos como director nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Santos deja el cargo a partir del 1 de febrero. Había sido indagado por la justicia en el marco de la causa Securitas.

El funcionario será reemplazado por Diego Pérez Lorgueilleux, ex director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien responde al ministro del Interior, Diego Santilli. Pérez Lorgueilleux fue imputado en 2017 por haber habilitado la fiesta electrónica Time Warp, en la que murieron cinco jóvenes.

Santos deja el cargo vinculado a la megacausa de corrupción Securitas

Pablo Santos figura como imputado en la causa Securitas, que investiga un presunto esquema de corrupción y pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada Securitas Argentina a diversos funcionarios públicos con el fin de obtener o mantener contratos estatales irregulares. La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la megacausa, lo indagó en marzo de 2025. Todavía no decidió su procesamiento definitivo ni su sobreseimiento.

El Gobierno corrige "un error" y le devuelve al ministerio de Santilli el control del RENAPER

Los fiscales imputaron a Pablo Santos por haberse interesado directamente en miras de un beneficio de un tercero en procedimientos de selección, con presunto direccionamiento de adjudicaciones a firmas satélites de Securitas como Consultora Videco y MAC, cuando se desempeñaba como director general de Administración del RENAPER. El organismo fue cliente de Securitas desde 2011. En concreto, Santos fue acusado de haber recibido dinero a cambio de hacer, dejar de hacer o retrasar alguna tarea relativa a sus funciones.

Se conoce a Securitas como "megacausa" ya que abarca decenas de imputados, entre funcionarios y empresarios. La construcción de la prueba se basa en allanamientos, secuestros de documentación, mails interceptados y testimonios que revelan un entramado de cohecho para direccionar licitaciones millonarias.

Diego Pérez Lorgueilleux, el nuevo director, fue imputado en la tragedia de Time Warp

A partir del 1 de febrero, el organismo encargado de producir, verificar y garantizar los documentos de identidad de los argentinos quedará en manos del abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

Su carrera en la gestión pública comenzó en el año 2005, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se desempeñó como gerente operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos. Luego ocupó el cargo de director general de Habilitaciones y Permisos en la Agencia Gubernamental de Control. Cumplía esa función en 2017, cuando ocurrió la tragedia de Time Warp, donde cinco jóvenes perdieron la vida en una fiesta electrónica.

En ese marco, el juez Sebastián Casanello imputó a Pérez Lorgueilleux por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El funcionarío aseguró que había otorgado el permiso para la realización de la fiesta “porque se cumplía con los requisitos especificados en la normativa”.

Sospechas, internas y secretos detrás de la última ola de renuncias en áreas sensibles del Gobierno

Entre 2019 y 2023, Pérez Lorgueilleux ocupó el cargo de subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, desde donde supervisaba la administración correspondiente a la Policía y los Bomberos de la Ciudad. En diciembre de 2023, fue designado como Secretario Administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es su primer salto a un cargo de nacional, de la mano del actual ministro de Interior Diego Santilli, quien desarrolló toda su carrera política en el PRO y en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Más cambios de funcionarios en el comienzo del año

Los cambios en el RENAPER se suman a una lista de modificaciones en la nómiina oficial. Entre otros cambios, el miércoles 21 el Gobierno aceptó la renuncia de Luis Pierrini como secretario de Transporte y designó a Fernando Herrmann en su reemplazo. En la Secretaría de Energía, Marcelo Alejandro Nachón reemplaza a Carlos Alberto María Casares como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas a partir del 22 de enero. Y este lunes 26, el Gobierno oficializó también a través del Boletín Oficial la renuncia de Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera, y designó a Ernesto Gaspari en su lugar.

