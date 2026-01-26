Sergio Flinta criticó la falta de respuestas de Nación: "Vienen a pedir y no cumplen"

El clima previo a la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, sumó una cuota de tensión política. El senador provincial y referente histórico de la UCR local, Sergio Flinta, calificó el diálogo con la gestión de Javier Milei como "medio raro" y lanzó una fuerte advertencia sobre la falta de reciprocidad ante el apoyo legislativo que brinda la provincia en el Congreso Nacional.

Flinta fue categórico al señalar que los funcionarios de la Casa Rosada desembarcan en Corrientes para solicitar votos clave, pero luego los compromisos asumidos se diluyen.

"Ellos se van con compromisos que después no cumplen. Hasta ahora la relación ha sido de ida nomás; de vuelta no pasó nada", disparó el legislador radical.

Obras y equilibrio fiscal: el eje del reclamo

La postura de Flinta no busca el "boicot", según sus propias palabras, sino establecer una relación "madura y sin complejos". El eje central del malestar radica en la parálisis de la infraestructura nacional en suelo correntino, con la Autovía de la Ruta 12 y las mejoras en las rutas nacionales como prioridades absolutas que siguen sin respuestas concretas.

"No estamos mendigando nada, no se pide plata, se pide que nos tengan en cuenta", enfatizó Flinta.

En ese sentido, destacó que Corrientes ya cumple con las metas que el Gobierno nacional hoy intenta implementar en todo el país.

"Nosotros estamos en equilibrio fiscal hace años por buenas administraciones. No tenemos deudas, mucho menos en dólares con nadie; tenemos la economía saneada", recordó.

A la espera de Santilli

Respecto a la cumbre que mantendrá el gobernador con Santilli entre el jueves y el viernes, el senador provincial manifestó una cuota de escepticismo mezclada con voluntad de diálogo. "Seguramente conversará con el gobernador y se acordarán cosas que ojalá se cumplan", señaló en diálogo con radio La Red Corrientes.

Para el radicalismo correntino, la provincia ya hizo el esfuerzo necesario para "sacar el país adelante" manteniendo sus cuentas en orden durante la gestión de Gustavo Valdés y la continuidad actual. "Nos rebuscamos con lo que tenemos. Yo no sé qué más están esperando de nosotros", concluyó Flinta, marcando la cancha antes de que se inicie la negociación formal por los votos para la reforma laboral en el Senado.