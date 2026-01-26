Corrientes apuesta fuerte al turismo de reuniones: cuál es la estrategia

El turismo de reuniones se consolidó como uno de los segmentos más dinámicos de la industria turística y Corrientes decidió jugar fuerte. Lejos de competir con destinos masivos como Buenos Aires o Córdoba, la provincia trazó una hoja de ruta propia, basada en eventos de escala mediana, calidad de servicios y articulación público-privada, con el objetivo de generar impacto económico sostenido durante todo el año.

El punto de inflexión fue la puesta en funcionamiento de un Centro de Convenciones con capacidad para 3.000 personas, ubicado estratégicamente junto a un polo comercial y gastronómico de la capital provincial. Para el Corrientes Convention Bureau, se trata de una infraestructura clave para atraer congresos, convenciones y viajes de incentivo que antes quedaban fuera del radar.

“La estrategia no es cantidad sino posicionamiento. Corrientes apunta a eventos que valoren el destino, el entorno natural y una experiencia integral”, explican al medio especializado Mensajero desde el Bureau, que durante 2025 trabajó en un diagnóstico FODA y un plan de acción para fortalecer su oferta MICE en 2026.

Hotelería premium y efecto arrastre

Uno de los hitos más relevantes fue la llegada de la cadena Marriott International a la ciudad, que posicionó a Corrientes dentro de los buscadores internacionales de eventos corporativos. La incorporación de dos hoteles cinco estrellas no sólo eleva el estándar de alojamiento, sino que genera un efecto arrastre sobre el resto del sistema turístico: gastronomía, servicios, logística y empleo.

Desde el sector privado destacan que el turismo de reuniones tiene un impacto superior al del turismo tradicional. El gasto promedio es más alto, la estadía suele extenderse y el consumo se distribuye en múltiples rubros, desde transporte hasta actividades recreativas.

Incentivos, agro y deporte

La provincia también decidió diversificar nichos. Además del segmento científico y académico, Corrientes apuesta al turismo de incentivos, impulsado por empresas del agro con fuerte presencia regional y vínculos con Paraguay. A esto se suma el crecimiento del turismo deportivo, que comienza a ser medido formalmente por asociaciones nacionales del sector. “El desafío es sostener una agenda activa durante todo el año, evitando la estacionalidad”, señalan operadores locales. En ese esquema, los eventos corporativos y deportivos funcionan como estabilizadores de la actividad.

Corrientes asume que su fortaleza no está en competir por megaeventos internacionales, sino en ofrecer eficiencia, cercanía y entorno natural. Esa lógica, cada vez más valorada por organizadores, permite combinar reuniones de trabajo con experiencias turísticas de alto valor simbólico.

Con infraestructura nueva, hotelería de primer nivel y una estrategia clara, Corrientes busca consolidarse como destino emergente del turismo de reuniones en el norte argentino, apostando a un crecimiento sostenido y con identidad propia.