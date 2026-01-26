El Gobierno habilitó una audiencia pública para aumentar la tarifa del servicio de agua en Chaco

El Poder Ejecutivo del Chaco formalizó la convocatoria a una audiencia pública para debatir una posible actualización del cuadro tarifario del servicio de agua potable y saneamiento que presta la empresa estatal SAMEEP. La decisión fue oficializada mediante un decreto que reconoce el desfasaje entre los costos actuales del sistema y los valores vigentes que pagan los usuarios.

La audiencia fue fijada para el 9 de marzo de 2026, a partir de las 10 de la mañana, en la localidad de Presidencia Roca, y contará con transmisión en vivo y participación remota, con el objetivo de ampliar el acceso de los usuarios de toda la provincia.

Tarifa atrasada y aumento de costos operativos

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial advierte que la tarifa actual se encuentra congelada desde agosto de 2024, cuando se aplicó el último ajuste autorizado. Desde entonces, sostiene el Gobierno, los costos vinculados a la producción y distribución del agua potable y al tratamiento de efluentes cloacales registraron incrementos sostenidos que afectan el equilibrio financiero de la empresa.

El texto oficial expone que SAMEEP atraviesa un déficit operativo como consecuencia de la brecha entre ingresos y gastos, lo que genera un atraso en la tarifa media y compromete el normal funcionamiento del servicio.

Entre los factores que inciden en la estructura de costos se menciona la complejidad del proceso de potabilización, condicionado por las características de las fuentes de captación —los ríos Bermejo, Paraguay y Paraná—, cuyos cambios físicos y químicos obligan a ajustar permanentemente los tratamientos.

A esto se suma que una parte significativa de los insumos utilizados en el proceso están dolarizados, lo que eleva los costos, especialmente en períodos de crecida, cuando aumenta la turbiedad del agua y se requiere mayor cantidad de productos químicos.

Lugar, autoridades y modalidad de la audiencia

El encuentro se desarrollará en el Salón del Consorcio Comunitario N°57, ubicado en Capitán Solari N°110, en Presidencia Roca. La audiencia será presidida por el titular de SAMEEP, ingeniero Nicolás Roberto Diez, quien fue designado formalmente por el Ejecutivo para conducir el proceso.

Además de la modalidad presencial, el decreto prevé la habilitación de una plataforma de videoconferencia, que permitirá la participación de usuarios, instituciones y organizaciones desde distintas localidades del Chaco y otras provincias.

Inscripción y marco legal

Las personas interesadas en hacer uso de la palabra deberán inscribirse con antelación. El registro permanecerá abierto durante los 20 días previos a la audiencia y cerrará 48 horas antes de su realización. La inscripción se realizará en la sede central de SAMEEP, ubicada en avenida 9 de Julio 788, en la ciudad de Resistencia.

La convocatoria será publicada en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación provincial, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1027-A, que regula el Sistema Provincial de Audiencias Públicas.

Desde el Gobierno señalaron que el procedimiento apunta a garantizar la participación ciudadana en una decisión de alto impacto social, y remarcaron que la actualización tarifaria es analizada como una herramienta necesaria para asegurar la sustentabilidad del servicio de agua y saneamiento en toda la provincia.