Fuerte cruce entre Abraam y Pérez Pons por la reforma laboral y el impacto fiscal en Chaco

Un duro intercambio de declaraciones se desató entre el ministro de Hacienda y Finanzas del Chaco, Alejandro Abraam, y el exministro de Economía y actual diputado del Frente Chaqueño, Santiago Pérez Pons, a raíz del impacto de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y su presunta incidencia en las finanzas provinciales.

La polémica se originó tras las afirmaciones del legislador opositor, quien sostuvo que la reforma promovida por el presidente Javier Milei implicaría una pérdida de $230.745 millones para la provincia del Chaco. Desde el Ejecutivo provincial rechazaron de plano esos números y acusaron a Pérez Pons de “inflar cifras” con fines políticos.

La respuesta del Gobierno: “Una fantasía contable”

El ministro Abraam salió al cruce con declaraciones: “El diputado Pérez Pons vuelve a demostrar que su relación con los números sigue siendo tan precaria como cuando ocupaba el Ministerio de Economía”, afirmó, y calificó las estimaciones del legislador como “una fantasía contable destinada a asustar a la gente”.

Según el titular de Hacienda, los cálculos oficiales distan ampliamente de los números difundidos por el diputado. “De acuerdo a estimaciones de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), el costo fiscal proyectado para 2026 es de $10.500 millones. La diferencia es tan abismal que hace dudar de si al diputado le falló el Excel o la honestidad intelectual”, sostuvo.

Abraam también vinculó las críticas actuales con la gestión anterior y fue especialmente duro en su análisis político: “Pérez Pons fue parte central de una gestión que dejó al Gran Resistencia con un 76% de pobreza, indigencia récord y un interior provincial estancado, sin empleo privado ni horizonte productivo”.

Reforma laboral y “economía del desarrollo”

En defensa de la reforma laboral, el ministro aseguró que el objetivo no es el ajuste sino un cambio estructural. “La reforma no es una resta, es una multiplicación: reduce la litigiosidad, promueve la formalización y busca que invertir en el Chaco deje de ser un acto de heroísmo”, expresó.

Además, acusó al diputado de defender un esquema que, según su visión, favorecía la intermediación y la dependencia. “Lo que realmente lo incomoda es que se empiece a desarmar la industria del juicio, un sistema que asfixió a las PYMES y congeló el empleo privado durante años”, remarcó, y habló de una “nostalgia por las cajas y los intermediarios de la pobreza”.

“El problema es que hay quienes necesitan ciudadanos dependientes para sostener su poder. Eso explica por qué algunos prefieren mentir con números inflados antes que aceptar que su modelo fracasó”, concluyó Abraam.

Los días previos de Pérez Pons: pedido de renuncia

Desde la oposición, el diputado Santiago Pérez Pons habló hace una semana y pidió directamente la renuncia del ministro de Hacienda. Lo acusó de ser responsable “del ajuste y del deterioro del mercado laboral chaqueño” y cuestionó la difusión de videos oficiales que, según dijo, muestran una realidad que no se condice con los datos.

“El empleo cae, la actividad se frena y el mercado laboral chaqueño no arranca. No es una discusión ideológica, son números oficiales”, afirmó el legislador, citando datos de la Secretaría de Empleo de la Nación. Según esos registros, desde la asunción del actual oficialismo se habrían perdido más de 7.500 puestos de trabajo asalariado privado registrado en la provincia.

Pérez Pons fue aún más duro al evaluar la gestión económica: “Cuando una política económica solo produce ajuste, caída del empleo y más dificultades para las familias, no estamos ante un error, sino ante una inutilidad manifiesta. El ministro no tiene plan y solo aplica recortes”.

Finalmente, el diputado defendió la gestión anterior y aseguró que durante ese período “se recuperó todo el empleo privado registrado perdido durante el macrismo y la pandemia”, alcanzando —según señaló— el mejor nivel de empleo de la serie histórica.