Dólar hoy y dólar blue hoy, EN VIVO: el minuto a minuto de la cotización de este lunes 26 de enero de 2026

El dólar blue hoy, lunes 26 de enero de 2026, cotiza de la siguiente manera para esta jornada cambiaria.

A cuánto cotiza el dólar Blue, hoy lunes 26 de enero

El dólar blue o paralelo cotiza con un valor en el mercado de $1.465,00 para la compra y $1.485,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), lunes 26 de enero cotiza en $1.405,00 para la compra y $1.455,00 para la venta.

Nau Bernués: “Si no fuese por las compras del Banco Central, el tipo de cambio estaría mucho más apreciado”

A cuánto cotiza el dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza $1.466,20 para la compra y $1.471,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 26 de enero

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza en las pizarras a $1.508 para la compra y $1.513,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.515,80 para la compra y $1.515,90 para la venta.

La actividad industrial mostró un rebote mensual, pero sigue en baja interanual

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 26 de enero en $1.891,50 como referencia de dólar tarjeta/turista.

La calculadora del Plazo fijo: cuánto gano si invierto $1.000.000 a 30 días

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 526 puntos básicos.