La actividad industrial mostró un rebote mensual, pero sigue en baja interanual

La actividad industrial registró una caída interanual del 3,5% en diciembre, aunque mostró una recuperación del 2% respecto al mes de noviembre. Los datos surgen de un informe reciente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El Gobierno ve un boom de actividad, pero la industria no encuentra signos claros de repunte

El relevamiento se elaboró a partir de estimaciones propias de la entidad, basadas en indicadores como el consumo de energía eléctrica, la demanda industrial y consultas a referentes del sector.

En ese marco, los primeros datos de diciembre reflejan una mejora mensual en algunos rubros. La producción vinculada a la construcción mostró una suba respecto de noviembre, con un aumento del 7,4% en los despachos de cemento y del 3,2% en el índice Construya, que mide las ventas de insumos para el sector, compensando la caída registrada el mes previo. Sin embargo, la construcción continúa siendo uno de los sectores más golpeados, con niveles productivos más de 20% por debajo de los registrados en 2022.

Por su parte, la producción automotriz creció 12% tras el bajo desempeño de noviembre, afectado por la cantidad de feriados. En la misma línea, el patentamiento de maquinaria industrial avanzó 4,4% y el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales aumentó 4%.

En menor medida, las exportaciones hacia Brasil subieron 2,2% mensual y cerraron el año con envíos por USD 12.941 millones, lo que representa una caída del 4,7% en comparación con 2024. En contraste, el sector metalmecánico registró una leve variación mensual del 0,5%, acumulando una evolución prácticamente estable en lo que va del año (0,2%).

La actualidad de la industria

En noviembre, la producción industrial cayó 8,7% interanual, según datos del INDEC. En la comparación mensual, la actividad se mantuvo levemente por debajo de octubre, con una baja del 0,6% en la serie desestacionalizada y del 0,1% en la tendencia-ciclo, que acumuló así diez meses consecutivos de comportamiento negativo. Pese a este desempeño, la industria mostró un crecimiento acumulado del 2% en lo que va del año.

A nivel sectorial, 15 de los 16 sectores que integran el índice industrial registraron caídas interanuales, mientras que nueve presentaron retrocesos respecto del mes anterior. Si bien la tendencia bajista persistió en noviembre, desde el organismo señalaron que la contracción se vio profundizada, en parte, por la menor cantidad de días hábiles como consecuencia de los feriados.

Entre los sectores más afectados en términos interanuales —con caídas de dos dígitos— se destacaron los productos textiles (-36,7%), seguidos por vehículos automotores (-23%), productos de metal (-18,6%), maquinaria y equipo (-18%), prendas de vestir, cuero y calzado (-17,6%) y productos de caucho y plástico (-12,5%).

En menor medida, también retrocedieron las industrias metálicas básicas (-3% interanual), los minerales no metálicos (-2,4%), otros equipos de transporte (-0,5%) y madera, papel, edición e impresión (-0,3%). En contraste, el único sector que mostró un crecimiento respecto de noviembre de 2024 fue la refinación de petróleo, con una suba del 6,3%.

FG/DCQ