Por apertura de importaciones se perdieron 17 mil puestos de trabajo en la industria metalúrgica

“De los últimos 24 meses tuvimos una pérdida de casi 17.000 puestos de trabajo”, sintetizó Elio del Re sobre el impacto que tuvo la apertura de importaciones en uno de los sectores más sensibles del entramado productivo argentino. Según explicó el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, el sector enfrenta una combinación de factores críticos: caída del consumo interno, retracción de la construcción y un crecimiento interanual de casi el 70% en las importaciones de productos metalúrgicos. “El sector metalúrgico es un sector que emplea trabajo muy calificado, necesita de mucha capacitación, y el empresario lo último que quiere hacer es despedir”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)..

Elio del Re es un ingeniero industrial con amplia trayectoria. En el ámbito gremial empresarial se desempeña como presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Además, desde el pasado noviembre preside el Consejo de Administración de PromArgentina, la Agencia Nacional para la Promoción de Exportaciones e Inversiones.

Agustín Fontevecchia: ¿cómo está el sector metalúrgico hoy en día?

Nosotros desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina hacemos una medición, tenemos un centro de estudios económicos donde medimos el nivel de actividad de todo el sector. El informe de diciembre nos dio una caída, con respecto a diciembre del 24, de 7,1%. Claro que eso es el promedio del nivel de actividad metalúrgico.

El sector metalúrgico es un sector muy amplio, tiene muchos subsectores con distintas realidades. Es muy heterogéneo. Pero hay sectores, aquellos de la primera transformación, aquellos vinculados a la forja, la fundición, la laminación, la trefilación, que han tenido caídas más profundas, caídas que alcanzan casi el 18%. Y solamente tuvimos un sector que dio positivo, con un aumento de 1,2%, que fue el sector de acoplados y semirremolques.

En líneas generales, tenemos que entender que el sector metalúrgico en el compuesto anual, tuvo una caída de casi dos puntos cuando comparamos todo el año 2025 contra el 24. Pero no nos tenemos que olvidar que el año 2024 fue un año muy malo para el sector metalúrgico, con una caída promedio del 13%.

¿Cuántos trabajos genera el sector y cuántos perdió, por ejemplo, desde que empezó el gobierno de Milei?

El sector metalúrgico es un sector que emplea 300.000 trabajadores de manera directa y más de 1.000.000 si consideramos indirectos. Y de los últimos 24 meses tuvimos una pérdida de casi 17.000 puestos de trabajo. El sector metalúrgico es un sector que necesita de mucha capacitación. Entonces, el empresario metalúrgico lo último que quiere hacer es despedir, porque cuando despide casi que está de alguna manera reflejando su fracaso en términos productivos. Por eso digo que hoy la cantidad de despidos no tiene correlación con el nivel de actividad. El nivel de actividad ha sido mucho más bajo que la cantidad de despidos.

¿A qué atribuís eh la depresión del sector?

Ahí hay una multiplicidad de factores a los cuales lo atribuimos. Por un lado hay una demanda que está caída en Argentina, el consumo ha caído. Por otro lado la construcción también ralentizó muchos de los subconjuntos del sector. Y la eliminación de la compra pública para sectores como el equipamiento médico, maquinaria vial, también es un proceso. Pero claramente creo que el sector que sí es común a todos los sectores metalúrgicos es el aumento de las importaciones. Las importaciones interanualmente aumentaron casi un 70%. Hay un 70% más de importaciones de productos metalúrgicos que el año pasado. Claramente ese fue uno de los factores fundamentales.



Las importaciones ocurren porque el gobierno tiene una política de apertura de la economía y, al contrario, cree que la política industrial es una mala palabra. O sea, no tiene una política industrial. Pero de fondo el gran tema también es que la economía en sí no crece, ¿no?

Sí, claramente siempre hay una relación entre actividad y empleo. Finalmente no nos podemos escapar de eso. Sería interesante mirar lo que están haciendo la mayoría de los países del mundo, aquellos países con fuerte desarrollo, donde están implementando planes de política industrial muy fuertes. Creo que la clave está ahí.

Porque cuando un sector importante como el sector industrial comienza a perder empleo, empieza también a llevar esos problemas a otros sectores, porque la pérdida de empleo claramente tiene que ver con la caída del consumo. Porque no nos tenemos que olvidar que el consumidor también es trabajador.

Mi papá normalmente repite esa frase de Henry Ford, de que era importante pagarles bien a los empleados para que ellos vayan y compren los autos que ellos producían. Entonces, desde ese punto de vista tiene mucho sentido lo que estás planteando. Ahora, el gobierno de Milei, por su orientación ideológica, y no solo de Milei, históricamente el Fondo Monetario Internacional también consideraba mala palabra el concepto de política industrial. ¿Qué tipo de política industrial se podría implementar en el país que ayude a que se mantenga el empleo, pero que al mismo tiempo baje los precios de las cosas?

Sí, claramente por ahí la política que se implementó en el pasado no fue la acertada. Ahora, eso no invalida la política industrial. Creo que claramente ahí tenemos que hacer una división. ¿Por qué digo que los países que entraron en la economía, donde ellos también están bajo la órbita de las grandes instituciones? Sin duda lo están haciendo? O sea, que lo del Fondo Monetario tiene alguna doble mirada. Creo que tendremos que mirarlo con mayor profundidad y entenderlo de esa forma. Vuelvo: No hay país fuerte en el mundo que no tenga una industria fuerte y que no tenga una industria metalúrgica fuerte, porque es estratégico para el desarrollo.

El otro día salió el EMAE, que vendría a ser una especie de PBI mensual, que mostró una caída. Pero lo que deja en evidencia es que, en lo que va de la administración de Milei, hay un par de sectores que se llaman extractivistas, si se quiere, que se dedican a extraer materia prima. Tenés el campo, energía eh históricamente, la pesca, y la intermediación financiera. Y el resto, todo el resto de los sectores, estaban eh muy en negativo en lo que va del año. Con lo cual se está planteando un modelo eh con una recuperación muy heterogénea. ¿Ves algún tipo de cambio en esa perspectiva? ¿Cómo imaginás el 2026?

Bueno, te voy a contestar lo que me gustaría que suceda, después de hacer un razonamiento. Nosotros trabajamos eh en un plan estratégico industrial, que entendemos que es un plan eh que involucra a toda la industria. Y en ese plan, brevemente, lo que pensamos es que aquellos sectores extractivistas, como los que mencionabas recién, donde estaba el agro, la minería, el petróleo y gas, la energía, esos sectores es importante que los podamos extraer, pero entendemos que la inteligencia es poder industrializar los procesos o industrializar los productos, y creemos que ahí está la clave.

Y tenemos un ejemplo concreto, que es el agro. Al lado del agro se generó una industria, que es la industria de la maquinaria agrícola, que es una industria metalúrgica, la cual exporta a 120 países. No exporta solo productos, exporta un sistema, que es la siembra directa, y es competitiva con el mundo, y creemos que ahí está la virtuosidad del sistema. Si eso mismo que ocurre con el agro y la maquinaria agrícola ocurriera con el petróleo y gas, con la minería, creo que tenemos Argentina industrial para rato.

Recientemente empezó a hacerse escuchar cada vez más Paolo Rocca, dueño de Techint, una de las empresas industriales más fuertes de Argentina, criticando la política del gobierno. O sea, que empiece a aparecer un industrial de ese calibre empieza a poner sobre la mesa la cuestión de otra manera, ¿no?

Sí, claro. Realmente ayuda a visibilizar el problema que estamos teniendo y espero que haya muchas más voces que se alcen en ese sentido, porque claramente entendemos que la industria metalúrgic es la solución a los problemas de Argentina, no es un problema en sí mismo.

Claro, porque vos podés tener un modelo macroeconómico que empiece a dar datos positivos en base a un par de sectores que tienen una proporción importante sobre el cálculo del PBI, pero si de fondo cada vez tenés menos empleo formal y menos gente con salarios que le ganan a la inflación, como decías vos, finalmente cae el consumo y cae todo el resto de la cadena, porque el 70% del PIB es consumo. Entonces, el gobierno argumenta que la manera de hacer eso es a través de bajarle los costos al sector privado, no a través de políticas que eligen ganadores y perdedores. Esa es la ideología del gobierno, y ahora estamos justo en el medio del debate de la reforma laboral. ¿Qué visión tenés vos sobre lo que se está planteando?

En líneas generales nosotros entendemos que es necesaria una reforma laboral. Por ejemplo, el convenio metalúrgico es del año 74. Es un convenio que tiene más de 50 años y el mundo cambió de una manera significante en ese tiempo. Ahora, dicho eso, nosotros impulsamos la reforma, pero entendemos que la reforma es una herramienta más. No es la única herramienta que va a lograr que reactivemos el consumo, que reactivemos el mercado, la producción industrial. Claramente, si no tenemos mercado, no vamos a tener posibilidades de sacarle provecho a una reforma, en el mejor sentido del provecho.

Pero si vos pasás la reforma laboral, que supuestamente te da incentivos a traer gente del sector hoy en negro, si querés, informal, al sector formal, igual te está faltando otra de las grandes patas que atentan contra la competitividad argentina, que es el tema impositivo.

Claramente ambas reformas son necesarias. Ahora, solamente con eso no vamos a poder lograr reactivar la economía. El sector industrial, en general, es un sector bastante formal de la economía. Las tasas de informalidad son bastante bajas. Hablo del sector metalúrgico, donde es muy baja la tasa de informalidad. Y por el otro lado, el tiempo de permanencia promedio de los trabajadores en las industrias es de más de 15 años. O sea, estamos hablando de un sector que ese trabajo ya lo realizó. Entiendo que hay sectores en la economía que necesitan avanzar en ese sentido, pero los sectores industriales en general son de otra manera. Son trabajos formales, son trabajos de alta calificación.

¿Qué tipo de impacto pensás que puede llegar a tener el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea en la industria argentina?

Como todo hay que mirar sector por sector, y dentro de la industria metalúrgica también sucede eso. No todos los sectores tienen contraparte en Europa y no todos son fuertes. Claramente, cuando este convenio se empezó a trabajar allá hace más de 15 años, la mirada era diferente a la mirada actual. El mundo cambió mucho en este último tiempo y creo que no tenemos que dejar de ver lo que sucede en el mundo productivo y lo que está sucediendo también con China. Cuando digo China también digo India, son claramente actores centrales de la producción mundial. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es que estos actores no aprovechen este convenio para ingresar productos disfrazados de europeos. Eso creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta y ver de activar los mecanismos para que eso no ocurra.

