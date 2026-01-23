El consumo en supermercados bajó en noviembre del 2025 y más familias optaron por financiar sus alimentos

El consumo en supermercados volvió a caer en noviembre de 2025 y profundizó el escenario de debilidad del gasto de los hogares, luego de que las ventas a precios constantes retrocedieran 2,8% interanual y 3,8% frente a octubre, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Los datos oficiales y privados reflejan que, pese a las subas nominales impulsadas por la inflación, el volumen de compras siguió en descenso, con un consumo cada vez más sostenido por el uso del crédito.

El INDEC explicó que su Encuesta de Supermercados “tiene como principal objetivo medir la evolución mensual de las ventas a los consumidores finales y proveer información estadística continua para el análisis de coyuntura”, a partir de un relevamiento mensual realizado en formato digital.

Si bien el acumulado de enero a noviembre de 2025 presenta una variación positiva de 2,2% frente a igual período de 2024, los datos dejan en evidencia que el deterioro se concentró en el tramo final del año, con una tendencia de bajas.

Más tarjetas y menos efectivo en el consumo cotidiano

El deterioro del poder de compra también se refleja en los medios de pago. En noviembre, el 44,6% de las ventas en supermercados se abonó con tarjeta de crédito, por un total de $986.668.654 miles, con una variación interanual positiva de 13,7%, según el INDEC.

Desde el Centro de Política Económica Argentina (CEPEC) interpretaron que este comportamiento evidencia que “cada vez más hogares recurren al crédito —deuda futura— para cubrir gastos básicos como la comida”, en un contexto de ingresos reales ajustados.

Las ventas en efectivo representaron apenas el 16,3% del total, mientras que los pagos mediante otros medios, como billeteras virtuales, códigos QR y vales, crecieron 52% interanual, reflejando un consumo fragmentado y condicionado por la falta de liquidez.

En conjunto, los datos de noviembre confirman que el consumo en supermercados sigue por el piso, con caídas reales persistentes, mayor dependencia del endeudamiento y un escenario en el que la mejora macroeconómica aún no llega al bolsillo de los hogares.

La dinámica mensual confirma un consumo frágil

La debilidad del consumo se refleja con mayor claridad en la comparación mes a mes. De acuerdo con el INDEC, la serie desestacionalizada de ventas cayó 3,8% en noviembre respecto de octubre, mientras que la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,3%.

Desde el CEPEC señalaron que “el consumo sigue mostrando una dinámica muy débil en términos reales, con ventas a precios constantes que no logran consolidar una recuperación”, y advirtieron que la caída mensual se repitió en siete de los últimos ocho meses. Para la consultora, esta evolución confirma que el consumo masivo continúa “frágil, irregular y con retrocesos persistentes”, incluso en un contexto en el que algunas variables nominales muestran incrementos que no alcanzan a revertir la tendencia.

En la misma línea, INVIU subrayó que las ventas en supermercados registraron en noviembre de 2025 la mayor caída mensual desde diciembre de 2023, con una contracción interanual de 2,8% a precios constantes y un deterioro marcado frente al mes previo.

En contraste con la caída real, el INDEC informó que las ventas totales a precios corrientes alcanzaron los $2.211.327 millones en noviembre, lo que representó un incremento interanual de 21,2%, explicado principalmente por el aumento de precios.

Dentro de las ventas nominales, los grupos de artículos con los mayores incrementos interanuales fueron “Carnes” (48,3%), “Alimentos preparados y rotisería” (34,7%), “Otros” (31,4%) y “Panadería” (27,4%), reflejando el impacto de la inflación en productos básicos.

Por último, estos aumentos no se tradujeron en una mejora del volumen vendido, ya que el consumo real siguió ajustándose, con hogares que reducen cantidades frente al encarecimiento de los alimentos.

