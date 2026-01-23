En la tercera semana de enero del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas aumentó un 0,2%, según lo indicó un informe privado realizado por la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). Detalló además que, en las últimas cuatro semanas, se mantuvo en 0,9% mensual.

Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

La suba del 0,2% redujo el ascenso de la semana anterior cuando registró un 0,5% de suba en los rubros que componen esta canasta de alimentos y bebidas.

Además, en el informe de la consultora resaltaron que “la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó por debajo del 1% después de más de cinco meses”.

Las verduras tuvieron el mayor aumento de la semana

Entre los rubros que aumentaron su valor esta semana se encuentran primero en la lista el apartado de "Verduras” con 3,1% de incremento. Le siguen "Carnes" con un 2,5%; "Frutas" con 1,7%; y por último “Aceites” con un alza de 1,1%.

Por otra parte, en este período fueron más los rubros que registraron bajas, pero aun así no pudieron evitar que el índice general de un aumento semanal. Entre los rubros que mermaron sus aumentos se encuentra encabezando este listado "Productos de panificación, cereales y pastas" con un 4,4%; “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” con 1,5% menos; “Comidas listas para llevar” con 0,9%; "Azúcar, miel, dulces y cacao” con un 0,6%; “Condimentos y otros productos alimenticios” con un 0,2%; y por último “Huevos” con una merma del 0,1%.

La medición de precios minoristas

De la consultora EcoGo emitieron su Relevamiento de Precios Minoristas de la semana, en donde se divide en dos grupos. Primero se encuentran los alimentos consumidos dentro del hogar que registraron un incremento del 0,4%, lo que implica una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de la semana anterior. Con esta evolución, la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,7% en diciembre, según indicaron en el estudio.

Además, al sumar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar —los cuales esta semana registraron un aumento del 1,5% — el índice general de alimentos se ubica en 2,5%. ​

Desde la consultora de Marina Dal Poggetto, en su proyección general advirtieron que, “con todas las categorías relevadas para el mes de enero, la inflación general se proyecta en torno al 2,4% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

“La categoría Esparcimiento tuvo una incidencia relevante, en línea con la estacionalidad propia del período. Por su parte, Alimentos consumidos dentro del hogar continúa ejerciendo presiones al alza, aunque este impulso se ve parcialmente contenido por la menor variación registrada en los alimentos consumidos fuera del hogar”, mencionaron desde Eco Go.

