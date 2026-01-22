El índice con los costos de la actividad que elabora la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) mostró en diciembre de 2025 un incremento del 1,3% en los costos de la construcción de edificios tipo en la Ciudad de Buenos Aires, con un acumulado anual del 22,3% a lo largo de los 12 meses, con lo cual se situó por debajo del IPC que registró en el acumulado anual un 31,5%, según el INDEC.

Tras un año irregular, la construcción encara 2026 con expectativas moderadas

Los datos surgen de la Cámara Argentina de la Construcción a través de su Indicador CAMARCO, que se define como “una herramienta que estima mensualmente la variación de costos de la construcción de un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires, brindando información clave para los distintos actores del sector”.

La medición se basa en la construcción de un edificio torre con planta baja y 14 pisos ubicado en la Ciudad de Buenos Aires y se compone de tres series que permiten observar la evolución general de los costos, así como el comportamiento específico de materiales y mano de obra.

En el mes analizado, el Indicador del Costo de la Construcción del Edificio Tipo alcanzó los 18.776,5 puntos, consolidando el aumento acumulado del 22,3% durante todo el año.

Materiales y mano de obra: su evolución en diciembre

El Indicador del Costo de Materiales alcanzó los 21.335,3 puntos, con una variación mensual del 1,3% y un acumulado anual del 21,3%. Este indicador refleja las fluctuaciones en el costo de los materiales necesarios para la construcción, permitiendo evaluar el impacto de los insumos en los costos globales.

Por otro lado, el Indicador de la Mano de Obra se ubicó en 15.026,2 puntos, con un incremento mensual del 1,3% y un acumulado anual del 24,3%. El indicador registra las variaciones en los costos laborales involucrados en los proyectos de construcción de edificios.

Todos estos incrementos relacionados con el costo de construcción se mantuvieron por debajo del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el INDEC. El organismo nacional informó que en los 12 meses del 2025, el IPC acumuló una suba de 31,5%, el nivel de inflación más bajo en 8 años.

Por otra parte, la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informó que la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cerró el 2025 con un inflación acumulada de 31%, un dato que también esta por debajo del índice publicado por CAMARCO.

Mayor aumento en el Gran Buenos Aires

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó 1,4% en diciembre respecto del mes anterior, de acuerdo con el INDEC. Con este resultado, el indicador acumuló una suba del 22,9% en todo 2025, reflejando incrementos generalizados en los principales componentes del sector. Según el informe oficial, la variación mensual estuvo explicada por los aumentos en Materiales (1,6%), Mano de obra (1,3%) y Gastos generales (1,3%), los tres capítulos que integran el índice.

En el acumulado de 2025, los distintos ítems que componen el costo de la construcción mostraron incrementos dispares. El mayor aumento se registró en Movimiento de tierra (32,4%), seguido por Ascensores (31%), Carpintería de madera (29,4%) y Carpintería metálica y herrería (27,6%).

También se destacaron Albañilería (24,4%), Otros trabajos y gastos (24,1%), Instalación eléctrica (22,2%) y Estructura (20,5%). En tanto, los menores avances correspondieron a Vidrios (19,7%), Instalación de gas (18,7%), Yesería (16,9%), Instalación sanitaria y contraincendios (16,8%) y Pintura (15,7%).

La venta de insumos repuntó en diciembre

La venta de materiales para la construcción en diciembre aumentó 3,2% en forma interanual y 3,26% frente a noviembre, de acuerdo con el Índice Construya (IC).

En el acumulado de enero-diciembre de 2025 el IC experimentó una mejora de 5,8% interanual. Este indicador mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman.

"Creemos que el año que se inicia puede ser mejor que el complejo 2025, en la medida que el horizonte de planeamiento siga despejándose y se observe una importante caída de la tasa de interés y un resurgimiento de la oferta de crédito para capital de trabajo y para inversión. Asimismo, el dinamismo del mercado inmobiliario también será importante para poner en marcha nuevos proyectos de construcción”, señalaron.

