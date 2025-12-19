El costo de la construcción en CABA aumentó 2% en noviembre

El Indicador CAMARCO de noviembre de 2025 reflejó un incremento mensual del 2,0% en los costos de la construcción de edificios tipo en la Ciudad de Buenos Aires, con un acumulado anual del 20,7%. La inflación general en el undécimos mes fue de 2,5% y en el acumulado de los once meses se ubicó en 27,9%, según el INDEC.

Estos datos fueron revelados por la Cámara Argentina de la Construcción a través de su Indicador CAMARCO, que lo definen como “una herramienta que estima mensualmente la variación de costos de la construcción de un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires, brindando información clave para los distintos actores del sector”.

Construcción en madera: por qué será clave en 2026 para hoteles, viviendas y educación

La medición se basa en la construcción de un edificio torre con planta baja y 14 pisos ubicado en la Ciudad de Buenos Aires y se compone de tres series que permiten observar la evolución general de los costos, así como el comportamiento específico de materiales y mano de obra.

En el mes analizado, el Indicador del Costo de la Construcción del Edificio Tipo alcanzó los 18.534,9 puntos, tras registrar una suba del 2,0% entre octubre y noviembre de 2025, consolidando el aumento acumulado del 20,7% entre el primer y el anteúltimo mes de este año.

Materiales y mano de obra: evolución dispar en noviembre

El Indicador del Costo de Materiales con un incremento acumulado en el año llegó al 19,7%.

Por su parte, la Mano de Obra mostró la mayor suba del mes, con 3,0%.

La venta de insumos para la construcción se derrumbó en noviembre

En términos anuales, los costos laborales acumularon un incremento del 22,7%, posicionándose por encima del indicador general y del correspondiente a materiales.

La combinación de estos movimientos explicó la suba mensual registrada en noviembre, con una incidencia más marcada de la mano de obra dentro de la estructura de costos de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires.

La venta de insumos se derrumbó en noviembre

La venta de materiales para la construcción en noviembre cayó 5,5% en forma interanual y 7,1% frente a octubre, de acuerdo con el Índice Construya (IC).

En el acumulado de enero-noviembre de 2025 el IC experimentó una mejora de 6,0% interanual. Este indicador mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman.

"En la segunda parte del año la actividad sectorial se vio impactada negativamente por la elevada volatilidad financiera, a lo cual se sumó en algunos momentos el factor climático adverso”, señalaron desde Construya.

Caída de la construcción en octubre

En octubre de 2025 el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una caída de 0,5% mensual y una suba de 8% en comparación con el mismo mes del año pasado. El acumulado de los diez meses de 2025 registró un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024.

“Estos resultados deben leerse con cautela: el crecimiento interanual responde en gran parte a la baja base de comparación que dejó 2024, más que a un impulso sólido en la actualidad”, indicaron desde el CEPEC.

GZ