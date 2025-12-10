La venta de insumos para la construcción se derrumbó en noviembre

La venta de materiales para la construcción en noviembre cayó 5,5% en forma interanual y 7,1% frente a octubre, de acuerdo con el Índice Construya (IC).

En el acumulado de enero-noviembre de 2025 el IC experimentó una mejora de 6,0% interanual. Este indicador mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman.

"En la segunda parte del año la actividad sectorial se vio impactada negativamente por la elevada volatilidad financiera, a lo cual se sumó en algunos momentos el factor climático adverso”, señalaron desde Construya.

En 2026 habrá crecimiento económico con dos desafíos claves

El parte añadió que “en la medida que el horizonte de planeamiento continúe despejándose, disminuya la tasa de interés y la oferta de crédito resurja con fuerza, la inversión inmobiliaria y la actividad de la construcción tendrán perspectivas alentadoras”.

El indicador se basa mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y caños de conducción de agua, pisos y revestimientos cerámicos.

Últimos datos del INDEC

En octubre de 2025 el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una caída de 0,5% mensual y una suba de 8% en comparación con el mismo mes del año pasado. El acumulado de los diez meses de 2025 registró un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024.

“Estos resultados deben leerse con cautela: el crecimiento interanual responde en gran parte a la baja base de comparación que dejó 2024, más que a un impulso sólido en la actualidad”, indicaron desde el CEPEC.

Y añadieron: “Octubre dejó un panorama estable pero lejos de una recuperación. La leve mejora del índice tendencia–ciclo no modifica la situación general: la construcción sigue operando en niveles bajos y aún no muestra señales firmes de reactivación sostenida”.

En la encuesta que realiza el INDEC para el trimestre noviembre 2025-enero 2026, el 68,5% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará, mientras que 21,0% estima que disminuirá y 10,5%, que aumentará.

Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, el 59,8% opina que el nivel de actividad no cambiará durante este periodo, mientras que 24,7% cree que disminuirá y 15,5%, que aumentará.

LM