La venta de insumos para la construcción cayó levemente en julio

El Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró en su último análisis del mes de julio una baja del 0,47% mensual desestacionalizada. Mientras que en la comparación interanual el IC registró una suba de 0,10%.

En el primer semestre de 2025, la demanda aumentó 9,2% con respecto al mismo período de 2024.

Según explican desde Construya: "En julio los despachos de insumos se mantuvieron en los niveles previos, reduciéndose la volatilidad que había generado el factor climático durante mayo y junio".

Con respecto al nivel de obra privada, mencionaron en su comunicado que "pareciera sostenerse, pero no está logrando crecer y compensar la reducción de la inversión pública". Agregaron además que en este contexto "la suba de las tasas de interés de las últimas semanas agrega un nuevo factor de preocupación".

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y caños de conducción de agua, pisos y revestimientos cerámicos.

GZ