Weiss, de CAMARCO, alertó sobre la crisis del sector: “La construcción perdió 120.000 empleos en un año”

La industria de la construcción atraviesa una profunda crisis que aún no encuentra piso. Según detalló Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el sector acumula una caída del 25% respecto a mediados de 2023 y desde entonces apenas se estabilizó en niveles muy bajos de actividad. La pérdida de puestos de trabajo también es alarmante: entre junio de 2023 y junio de 2024 se destruyeron 120.000 empleos formales vinculados a la construcción.

En diálogo con Canal E, Weiss destacó que la caída se explica por dos factores principales: la drástica reducción de la obra pública nacional y la parálisis del sector privado ante la suba del costo de construcción en dólares. “Muchos desarrollos no comienzan porque hoy no hay rentabilidad, el mercado no convalida los precios actuales”, explicó.

Obra pública paralizada y alerta por infraestructura

Weiss participó recientemente de un encuentro del Consejo de Política de Infraestructura (CPI), donde distintos sectores productivos manifestaron su preocupación por el deterioro de las rutas, ferrocarriles e hidrovía. “El campo necesita trasladar la cosecha y la industria sufre altos costos logísticos por falta de infraestructura. Todos coincidimos en que hay una situación crítica”, señaló.

Frente al intento del gobierno nacional de cerrar Vialidad Nacional, Weiss fue contundente: “No estamos de acuerdo. Es un organismo de 90 años con técnicos e ingenieros altamente calificados. Si no funciona bien, hay que reformularlo, pero no desmantelarlo”.

El impacto del dólar y la caída del desarrollo inmobiliario

El tipo de cambio también golpeó de lleno al negocio del desarrollo inmobiliario. Weiss explicó que mientras el costo de construcción en pesos aumentó un 250% en el último año y medio, el dólar oficial apenas subió o incluso bajó, encareciendo los proyectos medidos en moneda dura. “Pasamos de un costo de 700 dólares por metro cuadrado a más de 1.500. Así no hay mercado que lo convalide”, indicó.

Este desfasaje hizo que muchos desarrollos se frenen, incluso en pozo, porque no encuentran compradores dispuestos a pagar precios que no se ajustan a la realidad del mercado.

Sin cambios a la vista en el corto plazo

Consultado sobre las perspectivas para el segundo semestre de 2025, Weiss no fue optimista: “No veo cambios importantes mientras se mantenga este modelo económico. El gobierno está enfocado en lograr el equilibrio fiscal y resolver la macroeconomía, lo cual es correcto, pero eso implica que la actividad de la construcción seguirá deprimida”.

También señaló el efecto negativo que esto tiene en las pymes del sector: “Si se construye poco, se vende menos ladrillo, hierro, cerámica, grifería. Toda la cadena está golpeada”.