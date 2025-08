Crisis de la construcción en Corrientes: la "motosierra" de Milei genera la pérdida de más de 2.000 empleos

El sector de la construcción en la provincia de Corrientes atraviesa una profunda crisis, según denunció el secretario de la UOCRA Corrientes, Juan de Dios Ávalos. En una recorrida por el interior provincial, el gremialista constató la parálisis de grandes obras nacionales y la consecuente pérdida masiva de empleos.

En Paso de los Libres, Ávalos se encontró con las viviendas del plan Procrear "totalmente paradas, desiertas", donde antes trabajaban 280 personas y ahora "no hay nadie". De la misma manera, denunció el deterioro de la ruta del puente que une la localidad con Uruguayana, Brasil, y tramos de la ruta 14.

La situación no es exclusiva de esa región. El secretario de la UOCRA se trasladó a Ituzaingó, donde la represa de Aña Cuá también está "abandonada", con la pérdida de unos 600 puestos de trabajo. A nivel capital, la autovía y la planta de Santa Catalina también se encuentran paralizadas.

Obras paradas y la pérdida de 2.200 puestos de trabajo

El gremialista detalló que la paralización afecta a múltiples obras nacionales, incluyendo escuelas en las localidades de Alvear, Santo Tomé, Garabí y Bonpland, donde cuatro trabajadores quedaron sin empleo. "Están paradas esas obras", afirmó Ávalos.

Como consecuencia de este freno, se perdieron entre 2.000 y 2.200 puestos de trabajo en un lapso de un año y medio a dos años. La conducción nacional de la UOCRA ya ha transmitido esta situación al Gobierno, pero según Ávalos, "hasta ahora no hay indicios de que esto se reactive", ya que están "encerrados en el tema de la motosierra" y esto "perjudica a todos los trabajadores".

Obras provinciales “paliativas” y disminución de la mano de obra

El secretario de la UOCRA destacó que la provincia está impulsando "obras paliativas" que, si bien ayudan, no son suficientes para compensar la falta de trabajo. Mencionó la construcción de comisarías y el plan de viviendas Oñondivé, que "al por lo menos llega un poco de gente". También citó el programa de asfalto en Monte Caseros, que emplea a 15 o 20 personas.

Sin embargo, Ávalos lamentó que estas obras provinciales son de "plazo corto", de "15, 20 días, un mes, dos meses", y los trabajadores vuelven a quedar sin empleo.

"Hoy por hoy no llegamos ni a 3.000 trabajadores activos, estamos en 2.800, 3.000, bajamos, se sube", precisó en diálogo con We! News. La situación se agrava aún más con la finalización de otras obras importantes como el Centro Oncológico y la ex cárcel, lo que hace que la mano de obra disponible continúe disminuyendo.

La “motosierra” de Milei golpea la construcción y el empleo en Corrientes

La denuncia de la UOCRA Corrientes confirma el fuerte impacto de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei en el sector de la construcción provincial.

La paralización de obras nacionales clave generó la pérdida masiva de empleos y una profunda incertidumbre entre los trabajadores. Si bien el gobierno provincial intenta mitigar el daño con obras paliativas, estas no logran compensar la magnitud de la crisis.

La situación evidencia cómo la "motosierra" de la Nación se traduce en una drástica reducción de la actividad económica y en un duro golpe a miles de familias correntinas, en un sector que es fundamental para el desarrollo.