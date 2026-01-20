La industria metalúrgica profundizó su deterioro en el cierre de 2025. Según el último informe de ADIMRA, la actividad registró una baja interanual del 7,1% en diciembre y una contracción mensual del 1,3%. El uso de la capacidad instalada se mantuvo en niveles históricamente bajos y todos los subsectores estratégicos mostraron retrocesos, con fuerte impacto en producción y empleo.

La industria opera en su nivel más bajo desde marzo y las empresas advierten que "queman" márgenes para sobrevivir

En el acumulado anual, el sector cerró 2025 con una contracción del 0,9% respecto de 2024, año que ya había mostrado una fuerte caída del 12,1%. Aun así, la actividad se encuentra 19,8% por debajo de sus niveles máximos recientes, reflejando la magnitud del ajuste que atraviesa la industria.

La capacidad instalada en niveles similares a los peores meses de la pandemia

Uno de los indicadores más preocupantes es el uso de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas 44%, un nivel comparable al registrado durante los meses más críticos de la pandemia, entre marzo y junio de 2020.

El deterioro fue generalizado en los subsectores clave:

- Fundición: -19,8%

- Equipo eléctrico: -7,1%

- Autopartes: -5,8%

- Bienes de capital: -5,4%

- Maquinaria agrícola: -8,5%

La única excepción fue Carrocerías y Remolques, que mostró un crecimiento del 1,5% interanual.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “el cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria metalúrgica”.

En la misma línea señaló que, “el nivel de importaciones crece a un ritmo superior al 70% interanual y golpea de lleno a la producción nacional, en un contexto de consumo en marcado retroceso, configurando un panorama preocupante para el sector y el empleo industrial”.

Las provincias con peor desempeño metalúrgico en 2025

El informe también refleja un desempeño negativo en las principales provincias metalúrgicas:

- Buenos Aires: -9,2%

- Córdoba: -8,6%

- Santa Fe: -7,3%

- Mendoza: -2,0%

- Entre Ríos: -1,6%

En materia laboral, el empleo metalúrgico mostró una baja interanual del 2,5%, aunque no registró variaciones frente a noviembre.

En el frente externo, las importaciones de productos metalúrgicos crecieron 18,9% interanual, mientras que las exportaciones cayeron 10,4%, profundizando la presión sobre la producción local.

