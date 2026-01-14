Industria: en noviembre, el uso de la capacidad instalada llegó al nivel más bajo en ocho meses

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en el 57,7%en noviembre de 2025 de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este número está por debajo del 62,3% de ese mismo mes pero del 2024. Además marcó el peor mes desde marzo 2025, cuando terminó en 54,4%. En septiembre y octubre de ese año, el valor había quedado por encima del 60%.

En el informe, se confirma que el sector más golpeado fue el textil que continuó la contracción al ubicarse por debajo del 30%. Como contracara, lo mejor del mes se lo llevó refinación del petróleo con el 86,5%.

La inflación de diciembre fue del 2,8% según el INDEC y cerró el 2025 con el menor dato desde 2017

Uso de la capacidad instalada: cuáles fueron los números de noviembre, sector por sector

Los bloques sectoriales que mostraron niveles de utilización de la capacidad instalada por encima al nivel general fueron refinación del petróleo (86,5%), industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (71,2%), productos alimenticios y bebidas (64,2%), productos minerales no metálicos (58,2%) y sustancias y productos químicos (57,8%).

En contrapartida, los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general fueron edición e impresión (50,6%), industria automotriz (46,3%), productos del tabaco (44,9%), productos de caucho y plástico (41%), metalmecánica excepto automotores (39,9%) y productos textiles (29,2%).

Desde el CEPEC comentaron: "En conjunto, los datos de noviembre refuerzan la señal de enfriamiento de la actividad industrial en el tramo final de 2025. La combinación de una caída mensual pronunciada y una baja interanual persistente deja a la industria operando lejos de su techo productivo y condiciona las perspectivas de inversión, empleo y crecimiento para los próximos meses".

En noviembre de 2025, respecto al mismo mes de 2024, la principal incidencia negativa se observa en la metalmecánica excepto automotores, que presenta un nivel de utilización de la capacidad instalada de 39,9%, inferior al registrado en noviembre de 2024 (50,0%).

Al mismo tiempo, la industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 46,3%, inferior al de noviembre de 2024 (64,7%), relacionado a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Los productos alimenticios y bebidas, por su parte, registran un nivel de utilización de la capacidad instalada de 64,2%, inferior al registrado en noviembre del año anterior (66,9%), vinculado principalmente a una menor elaboración de bebidas y a una disminución en la producción de carne vacuna.

Los productos textiles muestran en noviembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 29,2%, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (48,2%), como consecuencia de los menores niveles de producción de tejidos y de hilados de algodón. En efecto, según datos del IPI manufacturero, la fabricación de tejidos y acabado de productos textiles disminuye 43,9% en noviembre con respecto al mismo mes de 2024, y la producción de hilados de algodón cae 37,1% para la misma comparación.

Por último, los productos de caucho y plástico presentan en noviembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 41,0%, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (46,8%), como consecuencia de los menores niveles de fabricación de manufacturas de plástico y de neumáticos. En efecto, según datos del IPI manufacturero, la fabricación de manufacturas de plástico disminuye 8,8% en noviembre con respecto al mismo mes de 2024, y la producción de neumáticos cae 34,0% para la misma comparación.

