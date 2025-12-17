Con importaciones en alza, la actividad metalúrgica siguió cayendo en noviembre más de 4% interanual

El sector metalúrgico no frena su retracción y en el mes de noviembre acumuló un retroceso de -0,3% en lo que va del año y se encuentra un -18,3% por debajo de sus niveles máximos recientes. En cuanto al anteúltimo mes del año, la baja fue de 4,2% respecto a la actividad del sector registrada el mismo mes del año anterior, según datos de ADIMRA. El descenso es tan pronunciado que volvió a caer 0,3% respecto de octubre, mes que también consolidó una tendencia bajista.

Otro dato que preocupa a los metalúrgicos es que el uso de la capacidad instalada continúa en caída constante. En noviembre tocó el 44,4%, dato muy similar al registrado en marzo-junio de 2020 en plena etapa pandemia.

Desde ADIMRA también advierten en su último informe que les preocupa la caída de la actividad en sectores estratégicos.

La caída de la actividad metalúrgica en sectores estratégicos según ADIMRA

En efecto, en el análisis hacia el interior de la industria metalúrgica, se registraron caídas generalizadas en todos los subsectores estratégicos tales como:

* Fundición (-18,2%),

* Autopartes (-4,8%),

* Equipos y Aparatos Eléctricos (-3,4%)

* Bienes de Capital (-3,4%) y

* Maquinaria Agrícola (-2,6%)

Al mismo tiempo,

* Carrocerías y Remolques, fue el único con incremento del 3,1%.

El presidente de ADIMRA, Elio Del R​​e, advirtió que “el balance de noviembre confirma la persistencia de un escenario recesivo y frágil, caracterizado por caídas interanuales generalizadas, bajos niveles de utilización de la capacidad instalada, importaciones en ascenso, sin indicios concretos de una mejora sostenida en el corto plazo”.

Y remarcó: “Hace un año que se viene deteriorando el tejido productivo metalúrgico, con un nivel de importaciones que supera el 70% a nivel interanual, por lo que es necesario una política industrial integral que permita salir de este escenario extremadamente preocupante para las pymes argentinas”.

Cómo fue el comportamiento de la actividad metalúrgica en noviembre 2025 en las distintas regiones del país

Con respecto a la situación de las principales provincias metalúrgicas, todas tuvieron caídas:

Buenos Aires (-5,6%),

Córdoba (-5,6%),

Mendoza (-1,8%),

Santa Fe (-1,5%) y

Entre Ríos (-1,5%).

En el nivel de empleo, desde ADIMRA observaron una disminución interanual de -3,3% y comparado contra el mes de octubre se encuentra en -0,4%.

Importaciones de productos metalúrgicos preocupantes

Finalmente, desde el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) señalaron que a este contexto se suma el crecimiento sostenido de las importaciones de productos metalúrgicos.

"Las importaciones de productos metalúrgicos alcanzaron en octubre (último dato disponible) los 2.656 millones de dólares, con un incremento interanual de 11,8% en dólares y de 33,4% en toneladas. Además, las compras externas continúan creciendo a un ritmo mensual promedio del 5,0% tomando como base junio de 2024. En contraste, las exportaciones totalizaron 454 millones de dólares, registrando una caída interanual de -7,1%", alertaron.

