El plan del gobierno de Javier Milei para bajar la inflación de manera drástica empieza a afectar con fuerza la cadena de valor. Grandes empresas comenzaron a importar productos terminados que antes compraban a locales en un contexto de apertura comercial y la necesidad de bajar costos luego de dos años de pérdida de rentabilidad. Pero además, a la dificultad de sostener el consumo, se suman nuevos competidores: sus propios proveedores internacionales.

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló cuáles son las compañías que no sólo aumentaron sus compras al exterior sino que comenzaron a incorporar bienes de consumo, finales, que no importaban en 2023. Alimenticias, grandes cadenas de supermercados, fabricantes de artículos de higiene, cadenas de indumentaria y calzados traen como novedad, fideos y aceites hasta muebles y ropa.

En el sector privado, la lectura es pragmática. Ante la consulta de PERFIL, fuentes del mercado explicaron que la importación responde a dos lógicas: ampliación de surtido (traer lo que acá no se fabrica) o funcionar como ancla de precios. "Se traen productos que afuera son más baratos y que permiten hacer más competitiva la venta en góndola", explicaron. La regla es simple: "Cuanto más simple es el producto, más barato es comprarlo afuera; cuanto más complejo, se importa para dar variedad".

Otra voz del sector alimenticio planteó que, a comparación de sus exportaciones, la relación es “5 a 1”. “Exportamos anualmente entre USD 400 y USD 500 millones, e importamos por menos de USD 80 millones. Es una relación a favor del país", explicó y minimizó el impacto de las importaciones: "Hay un breve aumento, pero no es por el producto principal que vendemos y es insignificante en el número final de la balanza de la empresa".

En el círculo rojo industrial advierten que esta estrategia de supervivencia puede ser un boomerang. "Se está desarmando la cadena de valor local", apuntó a este medio una fuente clave de una importante empresa de la economía real, quien describió una dinámica en la que las firmas salen a buscar oferentes para abaratar sus costos.

Entre las distintas opciones, los fabricantes de China aparecen como los más competitivos en precio para la venta de insumos. Luego, por la conveniencia del dólar barato, las argentinas compran el producto terminado y una vez instalada la marca, la propia proveedora desembarca en el país para ser uno más en el mismo mercado.

Cuáles son las empresas que empezaron a importar en los últimos años

El informe del CEPA muestra los montos de empresas que, en muchos casos, no registraban antecedentes de importación de productos terminados en 2023 o lo hacían en volúmenes marginales.

Golosinas: Ferrero Argentina importó USD 27,5 millones en golosinas y chocolates (Kinder, Nutella), un salto masivo sin antecedentes previos. Fideos: Arcor importó USD 1,7 millones. Se suman Inc SA (Carrefour) con USD 0,9 millones y Cabrales con USD 0,7 millones. Carnes: Riosma Alimentos (USD 4,5 millones) y Paladini (USD 3,9 millones), en cerdos o derivados. Aceites y Manteca: Bonafide (USD 1,4 millones) y Sol Frut (USD 1,3 millones). Panificados: Carrefour importó USD 5,6 millones en panificados. Indumentaria: TAC Argentina (Zara) importó USD 38,5 millones en ropa y otros USD 3,2 millones en calzado. El informe destaca que esta firma no operaba con estos volúmenes de importación en 2023. Deportes: Southbay (distribuidora de Nike) trajo USD 38,2 millones en calzado y USD 13,3 millones en ropa. Verlop SA (Adidas) importó USD 15,4 millones en zapatillas. Perfumería y Hogar: La importación de productos de tocador se disparó. New PGA SRL (USD 25,6 millones) y P&G (USD 25,0 millones). Muebles: Naldo Lombardi (USD 1,2 millones).

Récord de importación de bienes de consumo

Según el informe del CEPA, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron un récord histórico de 8.376 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025, superando en un 25,3% al pico anterior registrado durante el macrismo en 2018. Mientras el ingreso de productos terminados vuela con un alza del 45,7%, las importaciones de insumos clave para producir (bienes intermedios) se desplomaron un 18,3% y las piezas para bienes de capital cayeron un 5,7%.

Esta apertura comercial desató una ola de nuevos jugadores en la aduana: ya hay 9.325 empresas más importando bienes de consumo que en 2023, lo que representa un salto del 70% en la cantidad de operadores. Los casos más gráficos son el de electrodomésticos, donde las importaciones se dispararon un 217,7% frente a una caída de la producción local del 25,7%, y el sector textil, que vio crecer el ingreso de ropa extranjera un 61,8% mientras la fabricación nacional se contrajo un 18,9%.

AM/ff