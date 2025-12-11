Eduardo Jacobs: “Argentina ha tenido que pagar intereses y capital, lo cual es insostenible para cualquier país del mundo”

El economista, Eduardo Jacobs, en diálogo con Canal E, evaluó la reciente decisión del Gobierno de reducir las retenciones y su impacto en un año donde el agro se prepara para un fuerte repunte.

Eduardo Jacobs destacó que, “estamos ante un cosechón”, y que la medida llega en un momento inesperado pero positivo: “Nadie estaba esperando que en este momento el Gobierno anuncie una baja de retenciones y lo anunció”.

El Gobierno aprovechó las expectativas del sector agropecuario

Según desarrolló, la decisión se apoya en las proyecciones de producción: “En función de los cálculos del cosechón que va a tener la Argentina, aprovecharon y dijeron, vamos a hacer un pasito más en este proceso que es la quita de retenciones”. También consideró que, en términos fiscales y productivos, la reducción es coherente: “Es una de las prioridades del Gobierno en términos de impuestos deformantes de la economía”.

Jacobs calificó este tributo como “un impuesto espantoso”, aunque recordó que su permanencia responde a necesidades inmediatas: “Afecta la recaudación fiscal en un marco donde estás muy finito”. Además, advirtió que las provincias incrementaron su gasto: “Durante el año 25 las provincias han aumentado por encima de la inflación su gasto, con lo cual, eso genera otra rueda de discusión”.

La importancia del crédito a nivel económico

Asimismo, dijo que la clave será el crecimiento económico impulsado por el crédito: “El crédito va a ser el gran dinamizador de la economía, la economía argentina está funcionando con un nivel de crédito ridículamente bajo”.

Sobre una posible presión cambiaria por parte del agro, el entrevistado comentó: “No, en absoluto”. Y aclaró que Argentina no enfrenta un problema de deuda sino de confianza: “Argentina tiene un nivel de deuda ridículamente bajo a nivel internacional, no tenemos un problema de deuda, tenemos un problema de confianza”.

A su vez, explicó que el país está haciendo un esfuerzo excepcional: “Argentina ha tenido que pagar intereses y capital, lo cual es insostenible para cualquier país del mundo”.