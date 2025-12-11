Alberto Ruskolekier dijo que el presidente de Turquía “amenazó diciendo de que Israel va a ser eliminada”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en contacto con Canal E, evaluó las fuertes declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan contra Israel y el creciente riesgo geopolítico en la región.

Alberto Ruskolekier aseguró que el mandatario turco “amenazó en los términos diciendo de que Israel va a ser eliminada porque Palestina, finalmente, la Fuerza Palestina va a doblegarlo de alguna manera”, y añadió que Erdogan lo comparó “como le sucedió al régimen sirio que fue derrocado”.

La ideología que pregona en Turquía

Asimismo, contextualizó que Erdogan lleva 22 años en el poder, y que estas declaraciones confirman “el espíritu que tiene Erdogan, expansionista de Turquía”. Según explicó, el presidente turco “bebe en la ideología de la hermandad musulmana”, una matriz política que describió como vinculada al extremismo: “Esta ideología provocó el asesinato del presidente de Egipto, por el pecado de haber firmado la paz con Israel”.

Ruskolekier avanzó sobre un punto clave como es la presencia militar turca en territorio sirio y dijo que, “Turquía, ya desde el año 2006, tiene ocupada la parte de Siria”. También sostuvo que Erdogan justifica esta presencia porque “es nuestra zona de seguridad y de amortiguamiento”.

A su vez, remarcó la importancia del factor kurdo: “Los kurdos superan a 40 millones de personas. 20 millones de ellos viven en Turquía”. Sobre la misma línea, detalló que Erdogan “los enfrenta militarmente”.

Uno de los conceptos más fuertes que mencionó el entrevistado fue la ambición geopolítica del presidente turco: “Él quiere constituirse en el líder indiscutible de la voz islámica”. En ese marco, utiliza dos pilares, “el tema militar” y “la importancia estratégica de Turquía dentro de la OTAN”.