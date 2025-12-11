Mendoza aprobó un proyecto de megaminería de cobre: “Para nosotros representa el inicio de la etapa de los controles”

Con el fin de analizar el significado del reciente aval del Senado provincial a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge, un hito que habilita el avance del primer proyecto de cobre, este medio se comunicó con el director de minería de la provincia de Mendoza, Jerónimo Shantal.

Jerónimo Shantal destacó que, si bien muchos consideran que esta aprobación marca el fin de una etapa, para el gobierno provincial representa lo contrario: “Para nosotros representa el inicio de la etapa para la cual nos hemos estado preparando todo este tiempo, que es la etapa de los controles”.

Expectativa por los avances que podría implicar la explotación de cobre

Con la declaración aprobada por 29 votos afirmativos y solo 6 negativos, Mendoza da un paso decisivo hacia la explotación de un recurso crítico para la transición energética global. En este contexto, subrayó que “Argentina empiece a exportar cobre” es un cambio estructural que puede modificar el mapa productivo nacional.

Ante las críticas de grupos ambientalistas, especialmente por el uso del agua, Shantal enfatizó que la provincia se fortaleció para fiscalizar la operación: “Hemos equipado con profesionales, con nuevas tecnologías, y hoy estamos a la altura de las circunstancias para controlar”.

Mendoza se fortaleció para llevar a cabo el proyecto

Una de las claves del paquete legislativo aprobado es la creación del Fondo de Compensación Ambiental, que permite actuar de forma inmediata ante contingencias. “Salir inmediatamente a hacer esta acción positiva frente al cuidado ambiente, remediando, recomponiendo y compensando”, describió.

Sobre la posibilidad de que vuelva a suceder un conflicto social similar al de la 7722, el entrevistado comentó: “Las leyes no se bajan por marchas sociales”. Pero también aseguró un diálogo continuo con la ciudadanía: “Es una sociedad que la estamos escuchando, que vamos a seguir escuchándola”.

A su vez, sostuvo que el contexto es distinto, que hoy existen tecnologías más avanzadas y que “la tecnología hoy nos permite controlar, con la inteligencia artificial podemos dar esa seguridad”.