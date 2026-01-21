La actividad económica en noviembre cayó 0,3% mensual, según el INDEC

El estimador mensual de actividad económica (EMAE), registró en noviembre 2025 una caída de 0,3% en la comparación interanual y una caída de 0,3% respecto a octubre de 2025 en la medición desestacionalizada. El indicador tendencia-ciclo se mantuvo sin cambios respecto al último mes. Estos datos se desprenden del último informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, la economía cae por segundo mes consecutivo luego de la baja en octubre.

Actividad económica: el análisis rubro por rubro

En relación con noviembre de 2024, diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas interanuales, entre los que se destacan Intermediación financiera (13,9%), impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,5%).

La actividad de Intermediación financiera fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,5%); entre ambos sectores aportaron 0,94 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual.

Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Pesca (-25%) e Industria manufacturera (-8,2%), que junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-6,4%) le restan 2,23 p.p. a la variación del EMAE.

Los sectores que más crecieron en noviembre, según el EMAE

- ​Intermediación financiera: 13,9%

- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 10,5%

- Explotación de minas y canteras: 7%

Los sectores que cayeron en noviembre, según el EMAE

- Pesca: -25%

- Industria manufacturera: -8,2%

- Comercio: -6,2%

- Construcción: -2,3%

- ​Adm. pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -0,6%

Desde el CEPEC consideran que "aunque el EMAE aún muestra crecimiento en el acumulado del año, los últimos datos mensuales evidencian una pérdida de impulso hacia el cierre de 2025. La recuperación sigue siendo heterogénea y concentrada en pocos sectores, mientras que la actividad ligada al consumo y la industria continúa mostrando señales de fragilidad".

