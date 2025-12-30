La actividad económica registró una caída mensual en noviembre según estimaciones privadas

La actividad económica en noviembre habría caído en la comparación mensual de acuerdo con informes privados.

En el caso de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, el nivel general de actividad registró un crecimiento de 1,6% interanual y una caída de 0,8% respecto al mes anterior.

De esta manera se corta “la expansión de los últimos meses, y marcando una suba de 1,8% al comparar con diciembre del año pasado. A su vez, la medición interanual muestra una suba de 1,6%, desacelerando respecto de las cifras pasadas, destacándose la merma de la industria (-3,7%) y la del comercio (-0,7%). A pesar del registro decepcionante de noviembre, las perspectivas para 2026 son positivas”.

Según la consultora, “el mayor orden tanto a nivel macroeconómico como a nivel político, junto con el avance de la agenda de reformas del gobierno nacional, debería redundar en una baja del riesgo país, en mayores niveles de inversión y de acceso al crédito, y en mejores ingresos de las familias, impulsando la actividad económica”.

“No debemos perder de vista, sin embargo, que estamos atravesando una etapa de transición productiva, donde esperamos ver desempeños heterogéneos entre los distintos sectores”, añadió el informe.

Para la consultora, los sectores que más crecieron en la comparación interanual fueron Minas y canteras (9,2%), liderado por la actividad en Vaca Muerta, y el Agro (8,9%) impulsado.

Las caídas se dieron en la Industria manufacturera (-3,7%) con incidencia de la contracción en la industria automotriz el sector de Servicios públicos (-0,5%).

Trimestre en positivo

Por su parte, el anticipo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de Equilibra prevé un nivel estable (0%) en la comparación interanual (con una caída mensual de 0,5% mensual (desestacionalizada).

De esta forma, el nivel de actividad en el undécimo mes del año quedaría 0,8% debajo del nivel de febrero de 2025 y a 1,4% del récord de junio de 2022.

Según Equilibra, “pese a la caída de octubre y noviembre (estimada), la actividad económica mantendría una mejora en la comparación trimestral: el promedio de los últimos tres meses (septiembre, octubre y noviembre) de la serie desestacionalizada arroja un alza de 0,7% si se compara con los tres meses previos”.

De acuerdo con estas estimaciones, el PIB habría crecido 4,5% i.a. en los primeros 11 meses del año “y esperamos que finalice 2025 apenas por encima del 4,0% anual”, indicaron desde Equilibra.

El dato oficial del penúltimo mes del año por parte del INDEC se conocerá el próximo 21 de enero.